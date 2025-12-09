गिल ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बताया 'जन्नत', फिटनेस पर दिया अपडेट

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की तारीफ की है, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से पहले उन्हें फिट करने में मदद की।

शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट मैच में बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद वह दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल सके। इसके बाद गिल को तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से बाहर बैठना पड़ा, लेकिन अब गिल पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए तैयार हैं।

बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर गिल का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी रिकवरी के बारे में बताते हुए कहा, "मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं यहां आया था, उस दिन से लेकर आज तक, मैंने काफी स्किल सेशन और कुछ ट्रेनिंग सेशन किए हैं। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। रिकवरी से लेकर ट्रेनिंग तक, मुझे लगता है कि एक एथलीट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह किसी भी एथलीट के लिए जन्नत है। आप यहां आते हैं, आप शारीरिक तौर पर बेहतर होना चाहते हैं, आप मानसिक तौर पर बेहतर होना चाहते हैं।"

सीओई में सुविधाओं को लेकर गिल ने कहा, "आप इससे बेहतर सुविधाओं की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आप ऑक्सीजन चैंबर में जा सकते हैं। वहां क्रायो है और रिकवरी के लिए मैंने जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, वे मेरे लिए बहुत बढ़िया रही हैं। मेरे लिए जो बात सबसे खास थी, वह यह थी कि वहां बहुत सारी मशीनें थीं, जिनका मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता था। इससे ही पता चलता है कि सेटअप कितना बड़ा है।"

गिल ने एनीसए में खिलाड़ियों के साथ काम करने वाले ट्रेनर और कोच की कोशिशों को सराहते हुए कहा, "हमारे साथ काम करने के लिए यहां सभी कोच हैं। आपके पास सभी ट्रेनर और सभी फिजियो हैं, लेकिन आप उस पहलू से खुद पर काम करने के लिए कितने तैयार हैं, यह आपको बाकी खिलाड़ियों से एक पायदान ऊपर ले जाएगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी