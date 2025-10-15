खेल

गिल, कोहली और रोहित ऑस्ट्रेलिया रवाना, जानिए कब होगी दूसरे जत्थे की रवानगी?

Oct 15, 2025, 08:04 AM

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत कुछ अन्य सदस्यों का एक ग्रुप बुधवार को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। टीम का दूसरा बैच आज रात 9 बजे रवाना होगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने वाले पहले ग्रुप में सहयोगी स्टाफ और कई वरिष्ठ खिलाड़ी भी शामिल हैं। बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया में टीम के अभ्यास सत्र से पहले साथियों से जुड़ेंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मैच खेलेंगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच दोनों देश पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगे।

दोनों देशों के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहला वनडे मैच से खेला जाएगा, जिसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच आयोजित होंगे।

भारत ने पिछली बार 2020-21 में द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, जहां उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया लंबे वक्त बाद इस हार का बदला लेना चाहेगी।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि श्रेयस अय्यर के पास टीम की उपकप्तानी है। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी हैं।

इनके अलावा अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) टीम का हिस्सा हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा करीब 6 महीनों के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। कोहली 36 साल के हैं, जबकि रोहित शर्मा 38 साल के हैं। ऐसे में उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दोनों दिग्गजों के आगामी विश्व कप में खेलने की चाहत में महत्वपूर्ण चुनौती होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

