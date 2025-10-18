गुजरात सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री बनीं रिवाबा जडेजा, पति रवींद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर लिखा भावुक संदेश

गांधीनगर, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को गुजरात में नवगठित मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया गया है। रिवाबा को मंत्रालय का बंटवारा किए जाने से पूर्व राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई थी।

गुरुवार को गुजरात के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री सहित 26 मंत्रियों को शपथ दिलायी गई। रिवाबा पहली बार विधायक बनी हैं। वह मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों में से एक हैं। मंत्रिमंडल में रिवाबा सहित तीन महिलाओं को शपथ दिलायी गई।

रिवाबा जडेजा को जब मंत्री की शपथ दिलायी गई उस समय उनके पति रवींद्र जडेजा अपनी बेटी के साथ मौजूद थे। रवींद्र जडेजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी पत्नी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "आप पर और आपकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। मुझे विश्वास है कि आप अद्भुत कार्य करते रहेंगे और सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको ढेर सारी सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद।’

रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने के बाद जामनगर में जश्न का माहौल है। रिवाबा जामनगर नॉर्थ सीट से 2022 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में विधायक बनी थी। यह उनका पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में ही उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी।

रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस प्रोग्राम में जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कई सदस्यों के साथ-साथ लोकल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया।

जिले के प्रमुख क्रिकेटर अजय भाई ने कहा कि रिवाबा जडेजा को मंत्री बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उन्हें उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं।

