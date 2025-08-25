गुजरात के गौरव चेतेश्वर पुजारा की क्रिकेट यात्रा अद्भुत रही : सीएम भूपेंद्र पटेल

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दिग्गज क्रिकेटर को उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "गुजरात के गौरव चेतेश्वर पुजारा की क्रिकेट यात्रा अद्भुत रही। खासकर भारत की ऐतिहासिक विदेशी जीतों में उनकी मौजूदगी, बेजोड़ तकनीक और अटूट धैर्य ने देश को अनगिनत यादगार पल दिए हैं।"

उन्होंने लिखा, "राजकोट से लेकर विश्व मंच तक, आपने सचमुच गुजरात की क्रिकेट भावना को मूर्त रूप दिया है। आपके उज्ज्वल भविष्य और निरंतर सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं।"

राजकोट में जन्मे चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें भारत की ओर से खेलने पर फख्र है। टीम के साथ उनकी कुछ ऐसी यादे हैं, जो कभी भुलाई नहीं जा सकतीं।

पुजारा ने बताया कि वह करीब एक हफ्ते से संन्यास पर विचार कर रहे थे। इसे लेकर उन्होंने परिवार और दिग्गज खिलाड़ियों से बात भी की थी।

इसी के साथ पुजारा ने साल 2018 और 2021 के ऑस्ट्रेलिया दौरे को अपने करियर का यादगार टूर्नामेंट बताया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने पर खुशी जताई।

पुजारा ने स्पष्ट किया है कि भले ही वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत की युवा टीम की सराहना करते हुए भविष्य में शानदार प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद जताई है।

चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 103 टेस्ट मुकाबलों की 176 पारियों में 43.60 की औसत के साथ 7,195 रन बनाए। इस दौरान उनकी पारी में 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे। पुजारा ने भारत की ओर से पांच वनडे मैच भी खेले, जिसमें 51 रन बनाए।

--आईएएनएस

आरएसजी