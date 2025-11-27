गाबा टेस्ट: वापसी को तैयार पैट कमिंस, ब्रेंडन डॉजेट को बाहर बैठना पड़ सकता है

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिसबेन के गाबा में 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इंजरी की वजह से लंबे समय से क्रिकेट से दूर कप्तान पैट कमिंस गाबा टेस्ट से वापसी कर सकते हैं। कमिंस की वापसी ऑस्ट्रेलिया की ताकत को और बढ़ाएगी।

द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी टेस्ट के लिए घोषित होने वाली टीम में पैट कमिंस का नाम होगा। पैट कमिंस की वापसी के अलावा दूसरे टेस्ट के लिए घोषित होने वाली प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव दिखने की उम्मीद नहीं है।

पहले माना जा रहा था कि सितंबर में हुई पीठ की इंजरी की वजह से पैट कमिंस को एशेज के पांचों टेस्ट से बाहर रहना पड़ सकता है, लेकिन कमिंस ने रिकवरी के लिए कड़ी मेहनत की है।

कमिंस की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी भी मजबूत होगी। कमिंस अगर वापसी करते हैं, तो कप्तान भी वही होंगे। स्टीव स्मिथ से जिम्मेदारी ली जा सकती है।

कमिंस की अगर प्लेइंग इलेवन में वापसी होती है, तो ब्रेंडन डॉजेट को बाहर बैठना पड़ सकता है।

क्रिकेट.कॉम.एयू से बात करते हुए ब्रेंडन डॉजेट ने गुरुवार को कहा कि कमिंस ठीक हो रहे हैं। अगर वह गाबा के लिए जगह नहीं बना पाते, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार हैं। फिलहाल हम जीत का मजा ले रहे हैं और सभी को अपने परिवारों के पास वापस जाने दे रहे हैं। हम रविवार को ब्रिस्बेन पहुंचेंगे।

ब्रेंडन डॉजेट ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में अच्छी गेंदबाजी की थी। मिचेल स्टार्क के तूफान में उनका प्रदर्शन छिप गया था, लेकिन आंकड़े हमेशा हमारे प्रदर्शन की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। डॉजेट ने पर्थ टेस्ट की पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके