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Roland Garros Revenue Share : प्राइज मनी के बंटवारे से नाखुश शीर्ष टेनिस सितारे

रिकॉर्ड कमाई के बावजूद खिलाड़ियों को कम हिस्सा, रोलैंड गैरोस पर उठे सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 01:51 AM
फ्रेंच ओपन 2026: प्राइज मनी के बंटवारे से नाखुश शीर्ष टेनिस सितारे

नई दिल्ली: जैनिक सिनर, आर्यना सबालेंका और कोको गॉफ जैसे मशहूर टेनिस स्टार्स ने फ्रेंच ओपन में प्राइज मनी के बंटवारे के तरीके पर गहरी चिंता जताई है। ग्रैंड स्लैम के आयोजकों के साथ जारी विवाद के बीच उन्होंने अपनी गहरी निराशा जाहिर की है।

 

इन आलोचनाओं के बावजूद टूर्नामेंट आयोजकों ने रोलैंड गैरोस 2026 की कुल पुरस्कार राशि में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे यह बढ़कर 6.17 करोड़ यूरो (करीब 72.1 मिलियन डॉलर) हो गई है।

हालांकि, खिलाड़ियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी खेल की बढ़ती कमाई में उनके योगदान के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ियों ने अपने बयान में कहा कि रोलैंड गैरोस ने साल 2025 में 395 मिलियन यूरो की कमाई की, जो पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक था, लेकिन पुरस्कार राशि में सिर्फ 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे कमाई में खिलाड़ियों का हिस्सा घटकर 14.3 प्रतिशत रह गया।

खिलाड़ियों ने एक बयान में कहा, "इस साल के टूर्नामेंट के लिए अनुमानित कमाई 400 मिलियन यूरो से ज्यादा होने की उम्मीद है। ऐसे में कमाई के प्रतिशत के तौर पर प्राइज मनी शायद 15 प्रतिशत से भी कम रहेगी। यह उस 22 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है जिसकी मांग खिलाड़ियों ने की थी, ताकि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एटीपी और डब्ल्यूटीए टूर के बराबर आ सकें। चूंकि, रोलैंड गैरोस रिकॉर्ड कमाई करने की राह पर है, इसलिए खिलाड़ियों को उस कमाई में से लगातार कम हिस्सा मिल रहा है जिसे बनाने में उन्होंने ही मदद की है।"

बयान में कहा गया, "इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस ऐलान से उन ढांचागत समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता जिन्हें खिलाड़ियों ने पिछले एक साल से लगातार और सही वजहों से उठाया है। खिलाड़ियों की भलाई के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है, और ग्रैंड स्लैम के फैसले लेने की प्रक्रिया में खिलाड़ियों से सलाह-मशविरा करने के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था बनाने की दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।"

इस टूर्नामेंट की शुरुआत 24 मई को पेरिस में होगी, सिंगल्स चैंपियंस को 2.8 मिलियन यूरो और रनर-अप को 1.4 मिलियन यूरो देगा। सेमीफाइनल में पहुंचने वालों को 7,50,000 यूरो मिलेंगे, जबकि पहले राउंड में हारने वालों को 87,000 यूरो दिए जाएंगे। डबल्स चैंपियन 6,00,000 यूरो घर ले जाएंगे, और मिक्स्ड डबल्स के विजेता 1,22,000 यूरो कमाएंगे।

खिलाड़ियों ने कहा कि इन बड़ी रकमों के बावजूद असल आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। उनका कहना है कि टूर्नामेंट की कमाई और खिलाड़ियों की कमाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।

खिलाड़ियों के अनुसार, रोलैंड गैरोस की इस साल अनुमानित कमाई 400 मिलियन यूरो (करीब 46,84,26,000 डॉलर) से अधिक रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद पुरस्कार राशि कुल राजस्व के 15 प्रतिशत से नीचे ही रहने की संभावना है।

खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि यह उस 22 प्रतिशत हिस्सेदारी से काफी कम है, जिसकी मांग उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को एटीपी और डब्ल्यूटीए के कंबाइंड 1000 स्तर के आयोजनों के अनुरूप लाने के लिए की है।

खिलाड़ियों के बयान में सिर्फ पुरस्कार राशि ही नहीं, बल्कि खेल के प्रशासन और खिलाड़ियों की भलाई से जुड़े बड़े मुद्दों को भी उठाया गया। इस समूह ने कहा कि वे पैसों के सही बंटवारे और खेल के प्रशासन में ठोस सुधार की अपनी इच्छा को लेकर एकजुट हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन, दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुविधाओं और खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व से जुड़े उनके प्रस्तावों पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। खिलाड़ियों का कहना है कि ग्रैंड स्लैम के फैसलों में निष्पक्ष और पारदर्शी खिलाड़ी प्रतिनिधित्व को लेकर अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

यह बयान उन खिलाड़ियों के मूल समूह की ओर से जारी किया गया, जिन्होंने पिछले साल ग्रैंड स्लैम के आयोजकों से संपर्क किया था। हालांकि, नोवाक जोकोविच इस बार जारी किए गए ताजा बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं थे।

--आईएएनएस

 

 

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