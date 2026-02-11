SC Freiburg Victory : शूटआउट ड्रामा के बाद फ्रीबर्ग ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

बर्लिन: एससी फ्रीबर्ग ने रोमांचक मुकाबले में हर्था बीएससी को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर जर्मन कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मैच का परिणाम पेनल्टी के माध्यम से आया।

मैच के तीसरे ही मिनट में फ्रीबर्ग के युइटो सुजुकी ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। हर्था ने भी आक्रामक खेल दिखाया और मार्टन विंकलर ने हेडर से मौका बनाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फैबियन रीस ने गेंद को गोललाइन के पार पहुंचाया, लेकिन वीएआर समीक्षा के बाद गोल को खारिज कर दिया गया।

पहले हाफ के अंत तक फ्रीबर्ग ने वापसी की कोशिशें तेज कीं। डेरी शेरहंट ने दो बार गोलकीपर ट्जार्क अर्न्स्ट की परीक्षा ली, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दूसरी ओर, फ्रीबर्ग के गोलकीपर फ्लोरियन मुलर ने भी लिनस गेचटर के हेडर को रोककर टीम को बराबरी पर बनाए रखा।

दूसरे हाफ में खेल की रफ्तार कुछ धीमी रही और मौके कम बने। अतिरिक्त समय में मुकाबला फिर रोमांचक हुआ। 96वें मिनट में सुजुकी ने गेचटर की गलती का फायदा उठाकर गोल किया और फ्रीबर्ग को बढ़त दिला दी। हालांकि, आठ मिनट बाद हर्था ने वापसी करते हुए रीस के शानदार शॉट से स्कोर 1-1 कर दिया।

पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीमों ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। हर्था के माइकल कुइसेंस की पेनल्टी को मुलर ने बचा लिया, जबकि फ्रीबर्ग के जोहान मंजांबी चूक गए। 4-4 की बराबरी के बाद सुजुकी ने फिर गोल दागा और अंत में मुलर ने पास्कल क्लेमेंस की पेनल्टी रोककर फ्रीबर्ग की जीत सुनिश्चित कर दी।

फ्रीबर्ग अब बायर लेवरकुसेन और वीएफबी स्टटगार्ट के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। शेष क्वार्टरफाइनल बायर्न म्यूनिख और आरबी लीपजिग के बीच खेला जाएगा।

