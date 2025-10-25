खेल

Chennaiyin FC Squad : चेन्नईयिन एफसी ने एआईएफएफ सुपर कप के लिए 24 सदस्यीय टीम की घोषित की

चेन्नईयिन एफसी ने सुपर कप के लिए अनुभव और युवा खिलाड़ियों का संतुलित दल उतारा
Oct 25, 2025, 08:53 AM
पणजी: चेन्नईयिन एफसी ने एआईएफएफ सुपर कप 2025-26 के लिए क्लिफोर्ड मिरांडा की कोचिंग में 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है।

ग्रुप ए में शामिल, चेन्नईयिन एफसी अपने अभियान की शुरुआत 25 अक्टूबर को फतोर्दा स्टेडियम में मोहन बागान सुपर जायंट के खिलाफ करेगी। इसके बाद चेन्नईयिन एफसी 28 अक्टूबर को ईस्ट बंगाल और 31 अक्टूबर को डेम्पो के साथ बम्बोलिम के जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम में खेलेगी।

क्लिफोर्ड मिरांडा को भारतीय फुटबॉल की गहरी समझ है, जो मैदान के दोनों ओर लंबे और सफल करियर का नतीजा है। भारत के लिए 45 मैच खेल चुके मिरांडा पूर्व में गोवा और ओडिशा की कमान संभाल चुके हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिरांडा ने कहा, "ज्यादातर टीमों के लिए पांच महीने से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग न कर पाना हमेशा मुश्किल होता है। हमें कम समय में ही अपना पहला मैच खेलना होता है और फिर छह दिनों में तीन मैच खेलने होते हैं। कभी-कभी हमें इसी तरह ढलना पड़ता है। शारीरिक रूप से और अनुकूलन के लिहाज से यह मुश्किल है, लेकिन हम तैयार हैं। उम्मीद है कि हम मैच-दर-मैच बेहतर होते जाएंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो खुद को साबित करना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "यह खिलाड़ियों के लिए दिखाने का एक मौका है कि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं—सिर्फ चेन्नईयिन के नजरिए से नहीं, बल्कि भारतीय नजरिए से। हमें यह दिखाना होगा कि हम यह अपने दम पर कर सकते हैं, सिर्फ नतीजों के लिहाज से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी मानसिकता और तमाम मुश्किलों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने के अपने नजरिए के लिहाज से। कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता, क्योंकि हम इसमें सर्वश्रेष्ठ हैं।

सुपर कप के लिए मिरांडा की चेन्नईयिन एफसी टीम में अनुभव और युवाओं का संतुलित मिश्रण है, जिसमें स्थापित प्रथम-टीम के नियमित खिलाड़ियों के साथ-साथ रिजर्व टीम के होनहार खिलाड़ी भी शामिल हैं। टीम में सभी विभागों में मजबूत गहराई है, विश्वसनीय गोलकीपरों से लेकर प्रीतम कोटल के नेतृत्व वाली मजबूत रक्षात्मक इकाई, जितेश्वर सिंह और लालरिनलियाना हनमते द्वारा संचालित एक गतिशील मिडफील्ड और फारुख चौधरी के नेतृत्व वाला एक ऊर्जावान आक्रमण है।

फारुख चौधरी ने कहा, "जब से मैं राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने के बाद क्लब में शामिल हुआ हूं, तब से प्रशिक्षण सत्र बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय था, लेकिन जैसा कि कोच ने कहा, हमें खुद को ढालने की जरूरत है। छह दिनों में तीन मैच खेलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम मानसिक रूप से तैयार हैं। निजी तौर पर, मैं क्लब में वापस आकर और फिर से फुटबॉल खेलकर बहुत खुश हूं और कल के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

एआईएफएफ सुपर कप 2025-26 के लिए चेन्नईयिन एफसी की 24 सदस्यीय टीम:

गोलकीपर: समिक मित्रा, एमडी नवाज, मोहनराज के.

डिफेंडर: पीसी लालडिनपुइया, अंकित मुखर्जी, मंदार राव देसाई, प्रीतम कोटाल, विग्नेश डी., लालडिनलियाना रेंथली, एसके रज्जाक अली, क्लूजनर जॉन मैनुअल परेरा, राज बासफोर

मिडफील्डर: फारुख चौधरी, जितेंद्र सिंह, महेसन सिंह, लालरिनलियाना हनमटे, जितेश्वर सिंह, कार्तिक थिरुमलाई, रमन सिंह नगांगोम, सोलाईमलाई आर., किंग्सली फर्नांडिस

फॉरवर्ड: इरफान यदवद, गुरकीरत सिंह, विवेक एस।

 

 

