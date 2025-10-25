खेल

Fit India Sunday : डॉ. मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 45वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे

देशभर में फिटनेस और साइक्लिंग को बढ़ावा देने की बड़ी पहल
Oct 25, 2025, 09:29 AM
डॉ. मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 45वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे

नई दिल्ली: 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का 45वां संस्करण रविवार (26 अक्टूबर) को देश भर के 50,000 से अधिक जिमों में आयोजित किया जाएगा। युवा मामले एवं खेल मंत्री (एमवाईएएस) डॉ. मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में इस पहल का नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली में, यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां खेल मंत्री के साथ प्रतिष्ठित खिलाड़ी भी शामिल होंगे।

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन कल्ट फिट, फिटस्पायर, गोल्ड जिम, फिटनेस फर्स्ट जैसी जिम सीरीज के सहयोग से किया जाएगा। 6,000 से अधिक स्थानों से 50,000 से अधिक लोगों के भाग लेने का अनुमान है।

डॉ. मंडाविया ने दिसंबर 2024 में 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' अभियान की शुरुआत की थी और यह धीरे-धीरे 'प्रदूषण का समाधान' और 'मोटापे के खिलाफ लड़ाई' के आदर्श वाक्यों के साथ एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल गया है। इस अभियान का उद्देश्य गर्व से स्वदेशी का जश्न मनाना भी है, जिससे हर भारतीय को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके।

खेल मंत्री ने कहा, "मुझे 'संडे ऑन साइकिल' को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होते देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ और फिट नागरिक होना शर्त है। फिट इंडिया अभियान के माध्यम से, हम नागरिकों में 'आधा घंटा रोज, फिटनेस का डोज' के लिए जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि साइकिल चलाना फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं हर भारतीय से रविवार को साइकिल चलाने और अपनी फिटनेस का स्तर बनाए रखने का आग्रह करता हूं।"

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ, योगासन भारत और एमवाई भारत के सहयोग से किया जा रहा है। यह साइकिलिंग अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अलावा साई क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों, साई प्रशिक्षण केंद्रों, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों, खेलो इंडिया केंद्रों और विभिन्न आयु वर्गों के नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लबों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है।

 

 

