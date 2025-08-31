खेल

Fit India Sunday On Cycle : अभिनेता जैकी श्रॉफ ने दिया हर रविवार साइकिल चलाने का संदेश

मुंबई में 'संडे ऑन साइकिल' पर जैकी श्रॉफ ने बच्चों को फिटनेस अपनाने का संदेश दिया
Aug 31, 2025, 03:11 PM
मुंबई: फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देशभर में हर रविवार 'संडे ऑन साइकिल' का आयोजन किया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनने का संदेश दिया जाता है। मुंबई में आयोजित 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य खेल मंत्री रक्षा खडसे और अभिनेता जैकी श्रॉफ मौजूद थे।

फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'फिट इंडिया' अभियान से सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। जब तक हमारे पैर में दम है, हमारा कदम आगे बढ़ सकता है। बच्चों को फोन, लैपटॉप सब चलाना चाहिए, लेकिन अपने शरीर के लिए उन्हें फिट इंडिया अभियान से जुड़ना होगा।

उन्होंने कहा कि बच्चे अगर मजबूत होंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हम सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए ही यहां आए हैं। युवाओं को कसरत, साइकिलिंग, योगा करना चाहिए। जान है तो जहान है। हर रविवार को साइकिलिंग करना चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है।

रक्षा खडसे ने कहा, "मनसुख मांडविया के विजन के साथ पिछले एक साल से देशभर के अलग-अलग हिस्सों में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम आयोजित होता है। रविवार को मैंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह अभियान लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। साइकिल चलाने से न सिर्फ स्वास्थ्य को फायदा होगा, बल्कि इससे पॉल्युशन की समस्या और ट्रैफिक की परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है।"

तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में 'फिट इंडिया: संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा, "साइकिल चलाना हमें अपनी मिट्टी से जोड़ता है और 'आत्मनिर्भर भारत' का संदेश देता है। सबसे बढ़कर, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'फिट इंडिया' मूवमेंट का पालन करने के लिए साइकिल चलाना जारी रखना चाहिए।"

 

