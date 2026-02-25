खेल

FIFA World Cup 2026 Security Plan : मेजबान शहरों ने फीफा विश्व कप की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता: रिपोर्ट

900 मिलियन डॉलर फंड रुका, मेजबान शहरों ने जताई लॉजिस्टिक चुनौती
Feb 25, 2026
नई दिल्ली: फीफा विश्व कप 2026 में सुरक्षा को लेकर मेजबान देश यूएसए, कनाडा और मेक्सिकों के शहरों ने चिंता जताई है। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था की योजना को मूर्त रूप देने का काम शेड्यूल से पीछे चल रहा है। इससे 11 जून को टूर्नामेंट शुरू होने पर बड़ी रुकावटों का डर बढ़ गया है।

 

वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस होमलैंड सुरक्षा कमेटी के सामने गवाही के दौरान, स्थानीय प्रतिनिधियों ने दो बड़ी कमियों का जिक्र किया, जिनमें फेडरल सुरक्षा फंडिंग पर रोक और फेडरल और स्थानीय अथॉरिटीज के बीच खराब तालमेल हैं।

 

फंडिंग की चिंता फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के उस फैसले से पैदा हुई है जिसमें उसने फेडरल सरकार शटडाउन के बीच ऑपरेशन को बेहतरीन, जान बचाने वाले ऑपरेशन तक कम करने का फैसला किया था।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व कप सुरक्षा के लिए दिए गए लगभग 900 मिलियन डॉलर को रोक दिया गया है।

 

रोके गए फंड में 625 मिलियन डॉलर शामिल हैं, जो पहले होस्ट शहरों को खिलाड़ियों, फैन्स और संरचना की सुरक्षा के मकसद से बड़े पैमाने पर सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए दिया गया था। मेजबान राज्यों के लिए ड्रोन एक्टिविटी पर नजर रखने और उनका मुकाबला करने की उनकी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त 250 मिलियन डॉलर तय किए गए थे।

 

नेशनल फ्यूजन सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष माइक सेना ने सांसदों को बताया कि देरी से शहरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

 

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अगर हम दो साल पहले यह बातचीत कर रहे होते, तो हम बेहतर स्थिति में होते, लेकिन आज, जब हम इन खेलों के करीब आ रहे हैं, तो हम उस क्षमता के आसपास भी नहीं हैं जिसकी हमें जरूरत है।"

 

मियामी में, आयोजकों का कहना है कि पैसे की अनिश्चितता पहले से ही योजना को प्रभावित कर रही है। मियामी वर्ल्ड कप होस्ट कमेटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रे मार्टिनेज ने चेतावनी दी कि समय खत्म हो रहा है।

 

उन्होंने कहा, "टूर्नामेंट में 107 दिन बचे हैं, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि फैन फेस्ट बनाना शुरू करने में लगभग 70 दिन बचे हैं।"

 

मियामी ने फेडरल मदद के लिए 70 मिलियन डॉलर के लिए आवेदन किया है। मार्च के आखिर तक अनुमोदन नहीं होने पर इवेंट्स में कटौती शुरू हो जाएगी।

 

मैसाचुसेट्स के फॉक्सबोरो के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि अगर फंडिंग वापस नहीं मिली तो वे जिलेट स्टेडियम में होने वाले सात तय मैचों की मेजबानी से पीछे हट सकते हैं। कैनसस सिटी के अधिकारियों ने भी स्टाफ की कमी की बात कही है। डिप्टी पुलिस चीफ जोसेफ मैबिन ने सुनवाई में बताया कि उनके विभाग में शहर की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कर्मचारियों की कमी है। नियुक्ति के लिए फेडरल मदद जरूरी है।

 

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फंडिंग और संयोजन के मुद्दे जल्दी हल नहीं हुए, तो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट को गंभीर लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

 

48 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट पूरे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। शुरुआती मैच 11 जून को मेक्सिको में होंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स एक दिन बाद लॉस एंजिल्स में अपना पहला गेम खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया अपना कैंपेन वैंकूवर में शुरू करेगा और फिर 20 जून को सिएटल के लुमेन मैदान में अमेरिका का सामना करेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 26 जून को लेवी स्टेडियम में पैराग्वे के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज मैच पूरे करेगा।

