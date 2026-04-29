FIFA President Statement : फीफा प्रमुख इन्फेंटिनो ने पीएम मोदी के सिक्किम फुटबॉल सेशन की तारीफ की

नई दिल्ली: फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल के प्रति लगाव की तारीफ की और सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए पीएम की एक फोटो शेयर की।

दक्षिण एशिया में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने की अपनी कोशिशों के लिए मशहूर फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने अपने इंस्टाग्राम पर पीएम की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "पीएम मोदी को हमारा खूबसूरत खेल खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। फुटबॉल सच में दुनिया को जोड़ता है।"

मंगलवार को पीएम मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला, और इसे एक प्यारी सुबह और ऊर्जावान सेशन बताया था।

पीएम मोदी ने एक्स पर कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था, "सिक्किम में अपने युवा दोस्तों के साथ गंगटोक की एक प्यारी सुबह में फुटबॉल खेलने जैसा कुछ नहीं।"

एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, "युवाओं के साथ एक ऊर्जावान फुटबॉल सेशन।"

फीफा अध्यक्ष और पीएम मोदी पूर्व में कई बार अंतरराष्ट्रीय फोरम पर मिल चुके हैं। उनकी सबसे खास मुलाकातें दिसंबर 2018 में अर्जेंटीना में जी-20 समिट में और फिर दिसंबर 2024 में कुवैत में हुईं।

अर्जेंटीना में जी-20 समिट में मीटिंग के दौरान, फीफा अध्यक्ष ने पीएम मोदी को उनके नाम वाली एक फुटबॉल जर्सी गिफ्ट की।

उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "अर्जेंटीना आकर फुटबॉल के बारे में न सोचना नामुमकिन है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो से यह जर्सी मिली। मैं इस अच्छे काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं।"

फुटबॉल एक खेल के रूप में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बेशक उतना लोकप्रिय न हो, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में फुटबॉल क्रिकेट से ज्यादा लोकप्रिय है।

--आईएएनएस

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