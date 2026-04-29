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FIFA Governance Change : फीफा और एएफसी ने अफगान महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लेने की इजाजत दी

फीफा का ऐतिहासिक फैसला, अफगान महिला खिलाड़ी अब खेल सकेंगी अंतरराष्ट्रीय मैच
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 04:59 PM
फीफा और एएफसी ने अफगान महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लेने की इजाजत दी

वैंकूवर: फीफा काउंसिल ने बुधवार को फीफा गवर्नेंस रेगुलेशंस में एक बदलाव को मंजूरी दी, जिससे अफगान महिला खिलाड़ी फीफा कॉम्पिटिशन के हिस्से के तौर पर आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले सकेंगी।

 

अफगानिस्तान की महिला टीम ने 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से कोई आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी मैच नहीं खेला है। इस ऐतिहासिक फैसले का आखिरी लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों को उनके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों की वजह से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से बाहर न किया जाए।

 

फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, "फीफा काउंसिल ने आज फीफा गवर्नेंस रेगुलेशंस में एक अहम बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिससे अफगान महिला खिलाड़ी—जिसमें फीफा द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने वाली और फीफा-समर्थित अफगान महिला यूनाइटेड टीम की सदस्य भी शामिल हैं—संबंधित लोकल कॉन्फेडरेशन, इस मामले में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के साथ अनुबंध में फीफा कॉम्पिटिशन के हिस्से के तौर पर आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकेंगी।"

 

फीफा से वित्तपोषित और समर्थित टीम अपना अगला ट्रेनिंग कैंप 1 से 9 जून तक न्यूजीलैंड में लगाएगी, जहां उन्हें कुक आइलैंड्स के खिलाफ खेलने का मौका भी मिलेगा।

 

हालांकि यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है, लेकिन फीफा अब जरूरी प्रशासनिक और तैयारी के कदम उठाएगा, जिसमें टीम रजिस्ट्रेशन और एक ऑपरेशनल और स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना शामिल है।

 

फीफा ने एक रिलीज में कहा, "विश्व फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए एक सुरक्षित, पेशेवर और टिकाऊ रास्ता पक्का करने के लिए सभी जरूरी स्त्रोत – इंसानी, तकनीकी और वित्तीय – देगी। अफगान महिला यूनाइटेड प्लेयर्स के लिए सपोर्ट पैकेज पूरे ट्रांजिशन फेज में दो साल तक जारी रहेंगे। इससे नए स्ट्रक्चर को सुरक्षा के प्रदर्शन के सबसे ऊंचे मानक बनाए रखते हुए विकसित करने में मदद मिलेगी।"

 

अफगानिस्तान की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, इन खिलाड़ियों के लिए, अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करना पहचान, सम्मान और उम्मीद के बारे में है। फीफा नेतृत्व का शुक्रिया, जिसने उनका सबसे बड़ा अनुरोध सुना और ऐसा हल दिया जो किसी दूसरे खेल ने कभी हासिल नहीं किया। यह पल यह भी दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं, तो हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

 

यह सुधार फीफा की अफगान महिला फुटबॉल के लिए एक्शन रणनीति पर आधारित है, जिसे पिछले साल मई में फीफा काउंसिल ने मंजूरी दी थी, और यह अफगान महिला यूनाइटेड के बनने के बाद हुआ है, जो फीफा द्वारा समर्थित टीम है और देश के बाहर रहने वाली अफगान महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को खेलने के सही मौके देती है। पहली बार, ये अफगान महिला खिलाड़ी पूरी स्पोर्टिंग पहचान के साथ आधिकारिक मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी।

 

पिछले साल, काउंसिल ने अफगान महिला फुटबॉल के लिए एक्शन स्ट्रेटेजी को मंजूरी दी थी, जिसमें अफगान महिला रिफ्यूजी टीम बनाने की बात कही गई है और फीफा प्रशासन को इसके ऑपरेशन को आयोजित करने और जल्द से जल्द अपना कार्य शुरू करने में मदद करने का अधिकार दिया गया है।

--आईएएनएस

पीएके

 

 

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