Total Chess World Championship : शतरंज की नई विश्व चैंपियनशिप की घोषणा, फास्ट क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज में मिलेगा संयुक्त विजेता का खिताब

मुंबई: नॉर्वे शतरंज के आयोजकों ने गुरुवार को एक नई विश्व चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा की। इसमें फास्ट क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज में एक चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। इस चैंपियनशिप को खेल की विश्व नियामक संस्था एफआईडीई ने मान्यता दी है।

टोटल शतरंज विश्व चैंपियनशिप टूर नामक इस नई चैंपियनशिप में हर साल चार स्पर्धाएं होंगी और तीन विषयों—फास्ट क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज में एक संयुक्त चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा। नॉर्वे शतरंज और नई चैंपियनशिप के सीईओ केजेल मैडलैंड ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "हमें उम्मीद है कि यह पूरे शतरंज कैलेंडर में सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक बन जाएगा।"

विभिन्न वैश्विक शहरों में आयोजित चार टूर्नामेंटों वाली इस समग्र चैंपियनशिप में पूरे टूर में न्यूनतम 2.7 मिलियन डॉलर का वार्षिक पुरस्कार पूल होगा। पहले तीन इवेंट के लिए प्रति इवेंट 750,000 डॉलर और फाइनल के लिए 450,000 डॉलर के साथ ही प्रदर्शन बोनस भी मिलेगा। 2026 में एक पायलट टूर्नामेंट की योजना बनाई गई है, जिसका पहला पूर्ण चैंपियनशिप सीजन 2027 में होगा।

यह पहल प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के आयोजकों की ओर से है। अक्टूबर की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के साथ आधिकारिक विश्व चैंपियनशिप स्थिति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। टोटल शतरंज विश्व चैंपियनशिप टूर का उद्देश्य उस खिलाड़ी को ढूंढना है जो फास्ट क्लासिक, रैपिड और ब्लिट्ज तीनों में सर्वश्रेष्ठ महारत रखता हो। फास्ट क्लासिक शतरंज का एक नया रूप है जिसमें 45 मिनट की समय सीमा के साथ-साथ प्रत्येक चाल में 30 सेकंड का अतिरिक्त समय होता है। इसे शास्त्रीय शतरंज का दर्जा दिया जाएगा। यह टूर दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा, और अंतिम पड़ाव के दौरान, एक समग्र विजेता का ताज पहनाया जाएगा।

केजेल मैडलैंड ने कहा, "हम 'द टोटल चेस प्लेयर' की तलाश में हैं। एक बहुमुखी, चतुर और तकनीकी रूप से कुशल एथलीट जो कई समय नियंत्रणों को सहजता से अपना सके। हम अत्याधुनिक तकनीक, नवीन और आकर्षक टीवी और स्ट्रीमिंग प्रसारणों और तेज प्रारूपों का उपयोग करके एक मनोरंजक टूर्नामेंट बनाना चाहते हैं ताकि शतरंज के खेल को पहले से अधिक दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। हमें उम्मीद है कि यह पूरे शतरंज कैलेंडर में सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक बनेगा। एफआईडीई द्वारा इस परियोजना में दिखाए गए दृढ़ विश्वास से हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं।"

एफआईडीई के अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच ने इस टूर्नामेंट के लिए अपना पुरजोर समर्थन व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा, "हम हमेशा शतरंज में कुछ नया करने और उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के तरीके खोजते रहते हैं। हालांकि शतरंज पहले से ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, फिर भी इसके विकास की संभावनाएं अपार हैं। टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर के साथ, हम खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया खिताब और दर्शकों को एक तेज टूर्नामेंट प्रारूप प्रदान करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट मौजूदा शतरंज प्रशंसकों और नए दर्शकों, दोनों को आकर्षित करेगा।"