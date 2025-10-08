खेल

Fenesta Open Tennis 2025 : कौस्तुभ सिंह और तानिष नंदा ने जीत के साथ की शुरुआत

नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में चल रही फेनेस्टा ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश के कौस्तुभ सिंह और चंडीगढ़ के तानिष नंदा ने दमदार शुरुआत की।
Oct 08, 2025, 03:09 AM
नई दिल्ली: शीर्ष वरीयता प्राप्त उत्तर प्रदेश के कौस्तुभ सिंह और चौथी वरीयता प्राप्त चंडीगढ़ के तानिष नंदा ने मंगलवार को नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में अपने सफर का आगाज जीत के साथ किया और लड़कों के अंडर-14 एकल वर्ग के दूसरे दौर में जगह बनाई।

 

कौस्तुभ ने हरिहरन महामुनि को एक घंटे से भी कम चले मुकाबले में 9-2 से हराया।

 

तानिष ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ऋषव प्रसाद को 9-0 से करारी शिकस्त दी। उन्होंने एक भी गेम नहीं गंवाया और हर मौके पर अपने प्रतिद्वंद्वी की सर्विस तोड़ी।

 

इस बीच, पश्चिम बंगाल के छठे वरीय मोनोदीप डे ने भी अंश जलोटा के खिलाफ 9-1 की शानदार जीत से प्रभावित किया। डे ने अपने प्रतिद्वंद्वी की सर्विस बार-बार तोड़ी और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए केवल एक गेम गंवाया।

 

इससे पहले, तमिलनाडु के मनीष सुरेशकुमार और महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर ने सीनियर वर्ग में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीतकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

 

डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में चल रही फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के अंडर-16 लड़कों के एकल मुख्य ड्रॉ में तीन वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों, प्रकाश सरन, ऋतिक कटकम और तविश पाहवा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया।

 

छठी वरीयता प्राप्त ऋतिक कटकम ने रुद्र बाथम को 1 घंटे 10 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराया। ऋतिक को पूरे मैच में एक भी ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने दो सेटों में बाथम की सर्विस पांच बार तोड़कर शानदार जीत हासिल की।

 

प्रतिष्ठित खिताबों के अलावा, विजेताओं को जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 25,000 रुपये की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

 

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा समर्थित और अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) तथा दिल्ली लॉन टेनिस संघ (डीएलटीए) के तत्वावधान में आयोजित फेनेस्टा ओपन भारत की सबसे होनहार जूनियर प्रतिभाओं को सामने ला रहा है।

 

 

 

