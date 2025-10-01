खेल

Fenesta Open 2025 Results : दिव्या, आकांक्षा दूसरे दौर में

फेनेस्टा ओपन 2025 में दिव्या और आकांक्षा ने महिला एकल में अगले दौर में बनाई जगह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 01, 2025, 04:15 AM
राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप: दिव्या, आकांक्षा दूसरे दौर में

नई दिल्ली: गुजरात की दिव्या भारद्वाज और महाराष्ट्र की आकांक्षा निट्टूरे मंगलवार को यहां डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में चल रही 30वीं फेनेस्टा ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप के महिला एकल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गईं।

क्वालीफाइंग राउंड से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली दिव्या ने बारिश से प्रभावित दिन में महाराष्ट्र की तीसरी वरीयता प्राप्त पूजा इंगले को 6-3, 6-4 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। मैच की शुरुआत रोमांचक रही, पहले सेट के बीच में स्कोर 3-3 से बराबर था, लेकिन दिव्या ने लगातार तीन गेम जीतकर मैच पर कब्जा कर लिया।

दूसरे सेट में भी पहले सेट की तरह ही खेल हुआ, बीच में स्कोर 3-3 से बराबर था, लेकिन दिव्या ने पूजा की सर्विस तोड़कर 5-3 की बढ़त बना ली। इसके बाद तीसरी वरीयता प्राप्त दिव्या ने 6-4 से मैच अपने नाम किया।

इस बीच, आकांक्षा ने पहले दौर के महिला एकल मैच में पहले ही गेम से दबदबा बनाया और शानदार बेसलाइन खेल से तेलंगाना की पावनी पाठक को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से हरा दिया।

दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने बेसलाइन पर अपनी गति का इस्तेमाल किया और पावनी की सर्विस तोड़कर शानदार जीत हासिल की।

प्रतिष्ठित खिताबों के अलावा, विजेताओं को 21.55 लाख रुपये से अधिक की कुल पुरस्कार राशि और जूनियर वर्ग में किट भत्ता भी दिया जाएगा। अंडर-16 और अंडर-14 एकल स्पर्धाओं के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 25,000 रुपये की टेनिस छात्रवृत्ति भी मिलेगी।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा समर्थित और अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) और दिल्ली लॉन टेनिस संघ (डीएलटीए) के तत्वावधान में आयोजित, फेनेस्टा ओपन भारत की सबसे बड़ी घरेलू टेनिस चैंपियनशिप है, जिसमें देश भर से शीर्ष दावेदार भाग लेते हैं।

लड़कों और लड़कियों के अंडर-16 और अंडर-14 वर्ग के क्वालीफाइंग और मुख्य ड्रॉ मैच 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेले जाएंगे।

 

 

