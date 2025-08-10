फिटनेस टेस्ट में नाहिद राणा को छोड़ बांग्लादेश के अधिकांश खिलाड़ियों ने किया संघर्ष

ढाका, 10 अगस्त (आईएएनएस)। नीदरलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज और एशिया कप से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए फिटनेस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने प्रभावित किया है। टीम के अन्य खिलाड़ी निर्धारित मानकों को पूरा करने में संघर्ष करते दिखे।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच नाथन कीली के कार्यभार संभालने के बाद 1600 मीटर दौड़ और 40 मीटर स्प्रिंट परीक्षणों ने यो-यो और बीप परीक्षणों की जगह ले ली है। सिलहट में एक स्किल कैंप 20 अगस्त को लगाया जाना है।

बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन कुमार दास और तौहीद हृदय फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। नूरुल हसन सोहन, सैफ हसन, अफिफ हुसैन और महिदुल इस्लाम अंकोन भी ऑस्ट्रेलिया दौरे (ए टीम के साथ) पर होने की वजह से फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं हुए। कुल 25 खिलाड़ियों का चयन प्रारंभिक रूप से किया गया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद के साथ तनवीर इस्लाम और शमीम पटवारी को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग आठ मिनट लगे। राणा फिटनेस टेस्ट में भाग लेने वाले क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ रहे। 1600 मीटर की दौड़ उन्होंने मात्र 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी की।

टीम प्रबंधन के एक सदस्य ने रविवार को कहा, "राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ क्रिकेटर हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।"

मेहदी हसन मिराज 1600 मीटर दौड़ के पहले बैच में 6 मिनट 1 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके मुशफिकुर रहीम ने 6 मिनट 10 सेकंड में परीक्षण पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया।

तंजीम हसन साकिब ने 15 क्रिकेटरों वाले दूसरे ग्रुप में 1600 मीटर का टेस्ट 5 मिनट 53 सेकंड में पूरा किया। उनके बाद शहादत हुसैन दीपू रहे, जिन्होंने 6 मिनट में दौड़ पूरी की, जबकि परवेज हुसैन इमोन 6 मिनट और 13 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

