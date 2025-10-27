फुटबॉल: पेनल्टी न मिलने पर विनिसियस जूनियर ने लामिन यामल पर निकाली भड़ास

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। फुटबॉल के मैदान से अक्सर खिलाड़ियों के बीच बहस और कहासुनी की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच खेले गए मैच में देखने को मिला। बार्सिलोना के लामिन यामल और रियल मैड्रिड के विनिसियस जूनियर एक दूसरे से पेनल्टी के मुद्दे पर भिड़ते नजर आए।

विवाद की शुरुआत लामिन यामल द्वारा बार्सिलोना के पेनल्टी बॉक्स के अंदर रियल मैड्रिड के विंगर, विनिसियस जूनियर पर हमला करने से हुई। रीप्ले में ब्राजीलियाई खिलाड़ी के पैर पर यामल के अचानक थपथपाने की पुष्टि हुई। मैड्रिड के प्रशंसकों को यकीन था कि यह पेनल्टी थी, लेकिन अधिकारी ने इसके विपरीत फैसला लिया।

रियल मैड्रिड के फ्रांसीसी फ्रंटमैन ने जल्द ही बॉक्स के बाहर एक शानदार गोल दागा, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसे ऑफसाइड घोषित किए जाने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। जल्द ही काइलियन एम्बाप्पे ने एक और मौका लिया और मैच में पहला गोल किया।

मैड्रिड के गोल के तुरंत बाद बार्सिलोना ने बराबरी के लिए जोरदार प्रयास शुरू कर दिए। राफिन्हा के मैच में न होने के कारण, ज्यादातर हमले लामिन यामल की ओर निर्देशित थे।

ऐसे ही एक मौके पर विनी की निराशा सामने आई, जब उन्होंने अपनी उस पेनल्टी पर गुस्सा निकाला जिसे वे पहले नकार चुके थे। यामल विंग से नीचे ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने तेज़ी से हमला किया और स्पेनिश युवा खिलाड़ी के शरीर में एक जोरदार शॉट लगाकर गेंद को क्लियर कर दिया। कैमरा मैड्रिड के विंगर पर गया। उन्हें कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, हालांकि उनका इशारा किसी खास खिलाड़ी की ओर नहीं था। लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विनिसियस चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। एल क्लासिको में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है।

--आईएएनएस

