खेल

फुटबॉल: मैत्री मैच में ईरान महिला टीम ने भारत को हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 06:05 AM

शिलांग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम को मंगलवार को शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में त्रिकोणीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैचों के पहले मैच में ईरान के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

मैच में पहला हाफ गोल रहित रहा था। दूसरे हाफ में ईरान की सारा दीदार ने 2 गोल मारते हुए टीम को जीत दिला दी।

भारत के लिए, यह मैच इस साल की शुरुआत में ऐतिहासिक एएफसी महिला एशियाई कप क्वालीफाइंग अभियान के बाद वापसी की तरह था और अगले मार्च में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एशियाई कप की तैयारियों के लिए उनकी पहली चुनौती थी। मैच में भारतीय टीम बेजान और अनिश्चित दिखी। इसके विपरीत, ईरान मैच की शुरुआत से ही लय में थी। ईरान ने अपने अटैक से भारत के डिफेंस को कमजोर किया।

ईरान का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने लगातार मूव बनाए, जबकि भारत अंतिम तीसरे भाग में कुछ भी सार्थक बनाने के लिए संघर्ष करता रहा। ईरान की दृढ़ता 64वें मिनट में रंग लाई। मेलिका मोटेवलीताहर ने दाईं ओर से एक सटीक क्रॉस लगाया, और भारत की बैकलाइन लड़खड़ा गई। बिना मार्क वाली जहरा घनबारी ने सिर उठाकर क्रॉसबार पर गेंद मारी। गेंद सारा दीदार के पास गिरी, जो भी बिना मार्क वाली थीं, जिन्होंने कलाबाजी दिखाते हुए रिबाउंड पर गोल कर दिया।

74वें मिनट में, नोंगमैथेम रतनबाला देवी बॉक्स के ऊपर एक नियमित क्लीयरेंस की उछाल का गलत आकलन कर बैठीं, जिससे दीदार गेंद छीनने में कामयाब हो गईं। इस फॉरवर्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के, पंथोई को छकाते हुए एक नीची स्ट्राइक को गोल में बदल दिया और स्कोर 2-0 कर दिया और भारतीय प्रतिरोध को फिर से तोड़ दिया। भारतीय टीम मैच में कमजोर दिखी।

भारतीय टीम अपना अगला मैच नेपाल से 27 अक्टूबर को खेलेगी। इससे पहले ईरान 24 अक्टूबर को नेपाल से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...