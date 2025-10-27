फुटबॉल: ईरान से मिली हार के बाद नेपाल के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला टीम

शिलांग, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय सीनियर महिला टीम सोमवार को शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नेपाल से भिड़ेगी। यह मैच त्रिकोणीय महिला अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैचों के अंतर्गत खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीत दर्ज कर ईरान से मिली 0-2 की हार से उबरने का मौका होगा।

मुख्य कोच क्रिस्पिन छेत्री ने कहा, "ईरान के खिलाफ, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हमने उस मैच को एक सीखने के अनुभव के रूप में लिया। हम जानते हैं कि ज्यादा शारीरिक रूप से मजबूत टीमों के खिलाफ तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है। नेपाल एक बिल्कुल अलग टीम है, इसलिए हम सोमवार को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हम कुछ युवा खिलाड़ियों को भी मौका देंगे ताकि एशियन कप खेलने तक हमारे पास 30-35 खिलाड़ियों का एक कोर ग्रुप तैयार हो जाए।"

छेत्री ने कहा, "नेपाल के साथ मुकाबला प्रतिस्पर्धी होगा। उनके पास सबित्रा भंडारी जैसे खिलाड़ी हैं जो काउंटर पर खतरनाक हैं। रणनीतिक रूप से, हम कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल सिद्धांत वही है—पीछे से आगे बढ़ना, गेंद पर कब्जा बनाए रखना, और लंबी गेंदों पर निर्भर रहने के बजाय गोल करने के मौके बनाना। हमें मिडफील्ड में सुधार करना होगा, बदलावों पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा, और गलतियों को कम से कम करना होगा।"

छेत्री ने दूसरे मैच के लिए कुछ युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है, जैसे मिडफील्डर जुलान नोंगमाईथेम, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अंडर-17 टीम की कप्तानी करते हुए एशियन कप क्वालीफिकेशन में जगह बनाई थी, डिफेंडर हेरांगखोंगजाम लिंडा चानू और गोलकीपर अद्रिजा सरखेल। दूसरी ओर, मनीषा कल्याण, जो पहले मैच में नहीं खेल पाई थीं, भी बीमारी के कारण सोमवार को उपलब्ध नहीं होंगी। फॉरवर्ड अभी चिकित्सा देखभाल में हैं और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिलने की उम्मीद है।

