फुटबॉल: 'हमें इस घटना पर अफसोस है', रियल मैड्रिड ने आंद्रे दा सिल्वा से क्यों मांगी माफी?

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड ने अपनी एक बड़ी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। क्लब को दिवंगत डिओगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा का सम्मान करते हुए वीडियो चलानी थी, लेकिन गलती से फुटबॉलर आंद्रे दा सिल्वा की तस्वीर वीडियो में दिखायी गई। यह पल सम्मानजनक श्रद्धांजलि का था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती में बदल गया। इस गलती के लिए क्लब ने प्रशंसकों से माफी मांगी है।
रियल मैड्रिड ने अपने बयान में कहा, "रियल मैड्रिड सी.एफ. एल्चे और उसके खिलाड़ी आंद्रे दा सिल्वा से माफी मांगता है कि उन्होंने गलती से एक वीडियो शोक संदेश में लिवरपूल के खिलाड़ी डिओगो जोटा के भाई आंद्रे सिल्वा की तस्वीर के बजाय उनकी तस्वीर दिखा दी। हमें इस घटना पर अफसोस है।"
28 साल के डिओगो जोटा और उनके 25 साल के भाई आंद्रे की 3 जुलाई को स्पेन के जमोरा इलाके में बेनावेंटे के पास ए-52 हाईवे पर एक दुखद कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से फुटबॉल जगत को गहरा सदमा लगा था।
लिवरपूल के समर्थक डिओगो जोटा और उनके भाई आंद्रे को नियमित श्रद्धांजलि देते रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के सम्मान में मैचों के दौरान खास नारे लगाए जाते हैं। पूरे यूरोप में मौन और फूल चढ़ाने के पल देखे गए हैं। रियल मैड्रिड ने खुद पहले एनफील्ड में चैंपियंस लीग के एक मैच के दौरान पुर्तगाली फॉरवर्ड को श्रद्धांजलि दी थी। क्लब के सीनियर लोगों ने स्टेडियम के बाहर एक मेमोरियल के पास फूल चढ़ाए थे।
रियल मैड्रिड को ला लीगा में एल्चे का सामना मार्टिनेज वैलेरो स्टेडियम में करना है, जिसमें आंद्रे दा सिल्वा के मैच वाले दिन टीम में शामिल होने की उम्मीद है।
बता दें कि डिओगो जोटा एक पुर्तगाली फुटबॉलर थे। वह लिवरपूल एफसी और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड और विंगर के रूप में खेलते थे। जोटा अपनी फिनिशिंग, गति और ड्रिब्लिंग क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके निधन के बाद लिवरपूल ने उनकी जर्सी नंबर को स्थायी रूप से रिटायर करने की घोषणा की थी।
--आईएएनएस
पीएके