फुटबॉल: बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई कप क्वालीफायर के संभावितों में सुनील छेत्री का नाम नहीं

Nov 05, 2025, 03:26 PM
फुटबॉल: बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई कप क्वालीफायर के संभावितों में सुनील छेत्री का नाम नहीं

नई दिल्ली, 5 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय फुटबॉल टीम बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है। नए कोच के रूप में खालिद जमील के आने के बाद बदलाव और तेज हुए हैं। सबसे बड़ी खबर दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री को लेकर आई है। छेत्री को आगामी फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैच विंडो के लिए 23 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के मुख्य कोच खालिद जमील ने बुधवार को संभावित 23 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। इसमें पूर्व कप्तान और दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम नहीं था।

सुनील छेत्री ने मार्च 2025 में संन्यास से वापसी करते हुए एएफसी एशियाई कप 2027 क्वालीफायर खेलने की इच्छा जाहिर की थी। उनका नाम फीफा अंतर्राष्ट्रीय विंडो के 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 23 खिलाड़ियों की सूची से उन्हें बाहर कर दिया गया है।

तीन एएफसी एशियाई कप खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हाल में संपन्न सीएएफए नेशंस कप का भी हिस्सा नहीं थे।

भारत को 18 नवंबर को ढाका के नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ एएफसी एशियन कप 2027 का फाइनल राउंड क्वालीफायर मैच खेलना है। टीम गुरुवार से बेंगलुरु में शिविर लगाएगी और 15 नवंबर को ढाका के लिए रवाना होगी। संभावित खिलाड़ियों में मोहम्मद सनान को शामिल किया गया है।

नवंबर फीफा विंडो के लिए ब्लू टाइगर्स टीम के संभावित खिलाड़ियों की सूची:

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, ऋतिक तिवारी, साहिल।

डिफेंडर: आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिकास युमनाम, हिंगथनमाविया राल्टे, मुहम्मद उवैस, प्रमवीर, राहुल भेके, संदेश झिंगन।

मिडफील्डर: आशिक कुरुनियन, ब्रिसन फर्नांडिस, लालरेम्तलुआंगा फैनाई, मैकर्टन लुइस निकसन, महेश सिंह नाओरेम, निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम।

फॉरवर्ड: इरफान यदवद, लल्लियानजुआला चांगटे, मोहम्मद सनन, रहीम अली, विक्रम प्रताप सिंह।

--आईएएनएस

पीएके/

