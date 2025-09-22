फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर विश्व कार मुक्त दिवस मनाया

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 41वां संस्करण, सोमवार को होने वाले विश्व कार मुक्त दिवस 2025 के साथ मिलकर फिटनेस, संस्कृति और स्थिरता के एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदल गया।

पर्यटन विभाग के एक विशेष भागीदार के रूप में शामिल होने के साथ, संडे ऑन साइकिल के इस संस्करण में साइकिलिंग को न केवल एक फिटनेस के रूप में, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के एक स्थायी तरीके के रूप में भी उजागर किया गया।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में साइकिलिंग अभियान के दौरान 'कार-मुक्त दिवस का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव' विषय पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों द्वारा की गई प्रस्तुति स्वच्छ हवा, कम प्रदूषण और सुरक्षित, जन-अनुकूल सड़कों के संदेश पर केंद्रीत थी। 22 सितंबर को पड़ने वाला विश्व कार मुक्त सड़क दिवस 21 सितंबर को ही मनाया गया।

यह आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के राजभाषा प्रभाग द्वारा 14 से 29 सितंबर तक मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े के साथ भी मेल खाता था। यह आयोजन राहगीरी फाउंडेशन और माई बाइक्स के सहयोग से भी आयोजित किया गया था, जबकि रोप स्किपिंग गतिविधि का नेतृत्व डॉ. शिखा गुप्ता ने किया था।

राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्ट राहुल राणा, गौरव कुमार और प्रियांशु दिल्ली संस्करण में शामिल हुए और प्रतिभागियों को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया।

गुवाहाटी स्थित एसएआई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में, अतुल्य भारत (भारत पर्यटन) के सहयोग से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। यह रैली दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को समर्पित थी, जिनका शुक्रवार को सिंगापुर में एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था। कार्यक्रम के दौरान असम के दिलों की धड़कन जुबीन की विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ याद किया गया।

41 संस्करणों के बाद, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल में देश भर के 40,000 से अधिक स्थानों से बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई है, जिसमें 7.5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ (सीएफआई), योगासन भारत और माई भारत के सहयोग से आयोजित, साइकिलिंग अभियान ने अब भारत के सबसे प्रभावशाली फिटनेस अभियानों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना ली है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों से लेकर भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई), साई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों (केआईएससीई) और खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) तक, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

