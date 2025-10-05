फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल: डॉ. मंडाविया ने विश्व शिक्षक दिवस पर दिल्ली में शिक्षकों का नेतृत्व किया

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने रविवार सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 43वें संस्करण का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम देश भर में 10,500 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर डॉ. मंडाविया ने कहा, "इस आंदोलन के माध्यम से 10,500 से अधिक स्थानों पर लाखों नागरिक हर रविवार को खुद को फिट रखने के लिए साइकिल चला रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है।"

उन्होंने कहा, "अगर हर नागरिक शारीरिक गतिविधि के लिए एक घंटा भी निकाले, तो विकसित भारत का सपना मजबूत होगा। कार्यक्रम में कई शिक्षकों ने भाग लिया और छात्रों को जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। साइकिल के पैडल हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम संतुलन बनाए रखते हैं। यह संतुलन जीवन का आधार है और यह फिटनेस से आता है।"

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, योगासन भारत और एमवाई भारत के सहयोग से आयोजित साइकिलिंग आंदोलन भारत के सबसे प्रभावशाली फिटनेस अभियान बन चुका है। कार्यक्रम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के आधिकारिक गान का भी विमोचन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित यह कार्यक्रम राहगिरी फाउंडेशन और फिटस्पायर के सहयोग से आयोजित किया गया था, जबकि रोप स्किपिंग गतिविधि का नेतृत्व डॉ. शिखा गुप्ता ने किया।

आयोजन में दिल्ली के शिक्षकों, एथलीटों, युवाओं सहित 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एथलीटों में ओलंपिक पदक विजेता अभिषेक नैन, शतरंज की दिग्गज तानिया सचदेव, उभरते हुए भाला फेंक स्टार सचिन यादव और भारत के पुश-अप मैन कहे जाने वाले रोहताश चौधरी शामिल थे। कार्यक्रम में शिक्षकों को समर्पित एक जीवंत नुक्कड़ नाटक, योग सत्र, स्किपिंग, फिटनेस गेम्स और बच्चों के लिए भागीदारी क्षेत्र भी शामिल थे।

रोहताश चौधरी जिन्हें पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एंबेसडर भी हैं, ने डॉ. मनसुख मंडाविया को बताया कि वह 60 पाउंड का बैग पीठ पर लादकर एक घंटे में सबसे अधिक पुश-अप करने का एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय हॉकी टीम के साथ पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले और राजगीर में एशिया कप जीतने वाले अभिषेक नैन ने कहा, "एथलीट के रूप में, फिटनेस हमारी नींव है। मैं यहां सिर्फ लोगों को साइकिल चलाते हुए नहीं देख रहा हूं, बल्कि भारत को स्वास्थ्य की संस्कृति अपनाते हुए देख रहा हूं।"

ग्रैंडमास्टर (जीएम) तानिया सचदेव ने कहा, "मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा करती हूं, वे खेलों के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने फिटनेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। यह पहल दिखाती है कि फिटनेस कैसे समुदायों को एक साथ ला सकती है। शिक्षकों, छात्रों और एथलीटों को एक साथ साइकिल चलाते देखना दिल छू लेने वाला अनुभव था।"

--आईएएनएस

पीएके