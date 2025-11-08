फैंस को राहत, साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ रिटायर्ड हर्ट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए लौटे पंत

बेंगलुरु, 8 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाने के कुछ घंटों बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए वापस लौट आए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में जारी इस मुकाबले में भारत-ए की कमान संभाल रहे हैं।

पंत को साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज त्सेपो मोरकी की तीन गेंदों पर चोट लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा था। पंत के हेलमेट पर एक गेंद लगी थी। इसके अलावा, उनकी बाईं कोहनी पर और पेट पर भी गेंद लगी, जिसके बाद उन्हें बल्लेबाजी में परेशानी का सामना करना पड़ा।

हालांकि, पंत बल्लेबाजी जारी रखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन इंडिया-ए के कोच ऋषिकेश कानिटकर और फिजियो उन्हें मैदान से बाहर ले गए।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पंत की चोट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी। उस समय पंत 22 गेंदों में 17 रन बना चुके थे। इसके बाद टेस्ट मैचों में भारत के दूसरे विकेटकीपर ध्रुव जुरेल अगले सत्र में आए और अर्धशतक पूरा किया। छठा विकेट गिरने के बाद पंत वापस बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे।

ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के उपकप्तान हैं।

पंत इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। जुलाई में मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले के दौरान क्रिस वोक्स की गेंद उनके पैर के अंगूठे पर लगी थी। इसके बाद पंत को मैदान पर वापसी के लिए 3 महीने से अधिक समय लगा।

सर्जरी के बाद पंत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दो महीने रिहैब में बिताए। इसके बाद उन्होंने भारत-ए की ओर से खेलने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। फिलहाल पंत का मकसद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले फिट होना है।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता में पहला टेस्ट खेला जाएगा, जिसके बाद 22 नवंबर से गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट की शुरुआत होगी। दोनों देश तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज भी खेलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी