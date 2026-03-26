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फैंस जोशीले, सेमीफाइनल में भी गूंज रहा था आरसीबी का नारा: जैकब बेथेल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

बेंगलुरु, 26 मार्च (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने टीम के जोशीले फैन बेस की तारीफ की है। बेथेल ने कहा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में तनावपूर्ण पल के दौरान भी आरसीबी के फैंस टीम का नारा लगा रहे थे।

बेथेल ने फ्रेंचाइजी द्वारा एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "जब पूरे वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा था, तब मुझे कुछ आरसीबी के नारे सुनाई दिए। मुझे यह बात बहुत खास लगी, मुझे लगता है कि यह फैंस के जबरदस्त समर्थन को दिखाता है।"

भारत के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के इस 22 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 48 गेंदों पर 105 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और इंग्लैंड को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया था। हालांकि आखिरी ओवर में वह रन आउट हो गए थे और इंग्लैंड 7 रन से मैच हार गई थी।

उस पारी को याद करते हुए बेथेल ने कहा, "वह पारी सच में एक बेहतरीन पारी थी और मैंने उसके हर पल का आनंद लिया। हालांकि, मैच न जीत पाने की वजह से यह अनुभव थोड़ा खट्टा-मीठा रहा। मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात से काफी खुश होंगे कि मैं अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाया।"

बेथेल ने कहा, "मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मेरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर अपनी पारी के कुछ एडिट्स (वीडियो) देखे। मुझे लगता है कि यहां के फैंस अपने डिजिटल काम में बहुत ज्यादा रचनात्मक हो गए हैं।"

आरसीबी में शामिल इंग्लैंड के और खिलाड़ी सेमीफाइनल मैच का हिस्सा रहे सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने भी बेथेल की उस पारी की तारीफ करते हुए कहा कि

भले ही मैच का नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, लेकिन मुझे बेथ के लिए बहुत खुशी हुई। जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला और जिस तरह से उन्होंने खेला, वह काबिले-तारीफ था।

आरसीबी को आईपीएल 2026 में भी जैकब बेथेल से सेमीफाइनल वाले प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

पीएके

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