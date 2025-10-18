फॉर्मूला 1: वेरस्टैपेन ने जीता यूएस ग्रां प्री स्प्रिंट पोल

ऑस्टिन, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। मैक्स वेरस्टैपेन ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस के लिए पोल पोजिशन हासिल कर ली है। इस डच ड्राइवर ने स्प्रिंट क्वालीफाइंग के अंतिम पलों में शानदार लैप लगाते हुए दोनों मैकलेरन कारों को पछाड़ दिया।

लैंडो नॉरिस ने पूरे सेशन में अपनी गति बनाए रखी थी। ब्रिटिश ड्राइवर ने एसक्यू1 और एसक्यू2, दोनों में सबसे तेज समय निकाला था। ऐसा लग रहा था कि एसक्यू3 में भी वही बढ़त बनाए रखेंगे, लेकिन अंत में वेरस्टैपेन ने सभी को पछाड़ते हुए 1 मिनट 32.143 सेकंड का शानदार समय निकाला और नॉरिस से 0.071 सेकंड आगे रहे।

दूसरे मैकलेरन ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने भी शानदार प्रदर्शन किया। पियास्त्री ने वेरस्टैपेन से सिर्फ तीन-दसवें सेकंड पीछे रहते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।

निको हुल्केनबर्ग सभी का ध्यान खींचते हुए अपनी किक सॉबर कार के साथ चौथे स्थान पर रहे। इनके अलावा, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल पांचवें स्थान पर, जबकि एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो छठे स्थान पर रहे।

विलियम्स के कार्लोस सैंज ने एफपी1 में सीमित रनिंग के बावजूद वापसी करते हुए ग्रिड पर सातवां स्थान पाया, जबकि उनके साथी एलेक्स एल्बोन नौवें स्थान पर रहे। लुईस हैमिल्टन उनके बीच आठवें स्थान पर रहे। फेरारी के लिए यह सत्र थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उनके टीममेट चार्ल्स लेक्लेर 10वें स्थान पर रहे।

मर्सिडीज के ड्राइवर किमी एंटोनेली बहुत ही मामूली अंतर से एसक्यू3 में जगह बनाने से चूक गए। वह सिर्फ 0.006 सेकंड से पीछे रहे।

कई ड्राइवर एसक्यू1 के इस रोमांचक समापन में अपने अंतिम राउंड पूरे करने के लिए समय पर लाइन तक पहुंचने में असफल रहे। इनमें हास के ओली बियरमैन (पी16), रेड बुल के युकी सूनोडा (पी18), दूसरी हास कार के एस्टेबन ओकॉन (पी19) और किक सॉबर के गैब्रियल बोर्तोलेतो (पी20) शामिल थे।

इसके अलावा, स्प्रिंट क्वालीफाइंग के पहले सेगमेंट में अल्पाइन के फ्रेंको कोलापिंटो भी बाहर हो गए, जिन्होंने सत्र का अंत पी17 पर किया।

--आईएएनएस

आरएसजी