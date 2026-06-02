फ्रेंच ओपन: श्रीराम बालाजी/डेमोलिनर मेंस डबल्स क्वार्टरफाइनल में पहुंचे, लड़कों के वर्ग में अर्णव आगे बढ़े

पेरिस, 1 जून (आईएएनएस)। भारतीय स्टार एन. श्रीराम बालाजी और उनके ब्राजीलियाई जोड़ीदार मार्सेलो डेमोलिनर ने फ्रेंच ओपन के मेंस डबल्स वर्ग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। इस जोड़ी ने सोमवार को स्टेड रोलैंड गैरोस में बड़ा उलटफेर करते हुए छठी वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी केविन क्राविएट्ज और टिम पुएट्ज के खिलाफ प्री-क्वार्टरफाइनल मैच में 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की।

इंडो-ब्राजीलियन जोड़ी ने संयमित प्रदर्शन करते हुए क्ले कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट का प्री-क्वार्टरफ़ाइनल मैच 1 घंटे 25 मिनट में जीता। इसके साथ ही बालाजी और डेमोलिनर दोनों ने ग्रैंड स्लैम में पहली बार क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

यह टूर्नामेंट में उनकी लगातार तीसरी जीत है, जो एक टीम के तौर पर उनके बढ़ते आत्मविश्वास को दिखाता है। इससे पहले उन्होंने दूसरे दौर में जर्मनी के जैकब श्नाइटर और मार्क वालनर पर 7-5, 6-2 से शानदार जीत दर्ज की थी।

हालांकि, मेंस डबल्स प्रतियोगिता में भारत को कुछ झटके भी लगे। भारत के युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस को दूसरे दौर में अनुभवी इतालवी जोड़ी सिमोन बोलेली और एंड्रिया ववास्सोरी के हाथों 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा।

भांबरी और वीनस ने अपने अभियान की शुरुआत मजबूती से की थी। इस जोड़ी ने पहले दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो और मारियानो केस्टेलबोइम को 7-5, 6-2 से हराया था। हालांकि, भांबरी मिक्स्ड डबल्स में अपनी जोड़ीदार एलेक्जेंड्रा पैनोवा के साथ आगे बढ़ने के बाद टूर्नामेंट में अभी भी बने हुए हैं।

मिक्स्ड डबल्स में, युकी भांबरी और रूस की एलेक्जेंड्रा पैनोवा को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। यह जोड़ी पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट नील स्कुपस्की (ग्रेट ब्रिटेन) और यूएसए की डेसिरे क्रावजिक के हाथों 1-6, 3-6 से हार गई।

जूनियर प्रतियोगिता में, अर्नव पापरकर ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए, चीनी ताइपे के 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कुआन-शौ चेन पर 6-2, 6-4 की शानदार जीत के साथ लड़कों के एकल वर्ग के 'राउंड ऑफ 16' में जगह बनाई। पापरकर लड़कों के युगल (डबल्स) मुकाबले में भी हिस्सा लेंगे, जहां थाईलैंड के कुनानन पंतारटॉर्न, ग्रेट ब्रिटेन के मार्क सेबान और रूस के किरिल फिलारेतोव की जोड़ी का सामना करेंगे।

--आईएएनएस

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