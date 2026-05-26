फ्रेंच ओपन: स्वितोलिना ने पहले राउंड के रोमांचक मुकाबले में बोंडार को हराया

पेरिस, 25 मई (आईएएनएस)। फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में एलिना स्वितोलिना को एक मुश्किल चुनौती से निपटना पड़ा। सोमवार को एक सेट से पिछड़ने के बाद स्वितोलिना ने शानदार वापसी करते हुए अन्ना बोंडार के खिलाफ 3-6, 6-1, 7-6(3) से जीत दर्ज की। यह जबरदस्त मुकाबला 2 घंटे और 26 मिनट तक चला।

इसी के साथ वर्ल्ड नंबर 7 खिलाड़ी ने लगातार 13वें साल रोलैंड गैरोस के दूसरे राउंड में जगह बनाई है। स्वितोलिना ने बोंडार के खिलाफ लगातार तीन मुकाबलों में हार के सिलसिले को भी तोड़ा है। दोनों खिलाड़ी पिछले 12 महीनों में पांचवीं बार आमने-सामने थीं, जिसमें से चार मुकाबले ग्रैंड स्लैम में हुए थे।

सोमवार को पहला सेट हारने के बाद, स्वितोलिना ने दूसरे सेट में आखिरकार अपनी रैंकिंग के हिसाब से खेलना शुरू किया। उन्होंने कोर्ट के पिछले हिस्से से अपनी लय वापस पाई और बार-बार हंगेरियन प्रतिद्वंद्वी की मूवमेंट को निशाना बनाया। उनकी प्रतिद्वंद्वी को भी एक अहम सर्विस गेम में पांच ब्रेक प्वाइंट्स से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-1 से बराबरी पर आना पड़ा, और आखिरकार सेट को बराबर करना पड़ा।

आखिरी सेट में पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तीन सेट का निर्णायक मुकाबला हुआ, जबकि इससे पहले उनके चारों मुकाबले दो सेट में ही तय हो गए थे। जब स्वितोलिना ने ब्रेक लेकर 5-3 की बढ़त बनाई, तो ऐसा लगा कि यह यूक्रेनी खिलाड़ी मैच जीतने के लिए सर्विस करने जा रही हैं, लेकिन बोंडार ने जोरदार वापसी करते हुए अगले 13 में से 12 प्वाइंट्स जीतकर 6-5 की बढ़त हासिल कर ली।

हालांकि, अनुभवी यूक्रेनी खिलाड़ी ने खुद को फिर से संभाला, बिना कोई अंक गंवाए अपनी सर्विस बचाते हुए टूर्नामेंट का पहला 10-प्वाइंट्स वाला मैच टाई-ब्रेक खेलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद स्वितोलिना ने पूरी तरह से मैच में अपनी पकड़ बना ली।

चार बार की फ्रेंच ओपन क्वार्टर-फाइनलिस्ट स्वितोलिना ने तेजी से बढ़त बनाते हुए आखिरकार पहले छह में से पांच प्वाइंट्स अपने नाम कर लिए। स्वितोलिना ने अपनी सर्विस पर 7 मैच प्वाइंट्स बनाए थे और दूसरे मैच प्वाइंट के मौके पर टाईब्रेक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।

अगले दौर में स्वितोलिना का सामना क्वालीफायर कैटलिन क्वेवेडो से होगा, जो पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में खेल रही हैं और इस समय लगातार 9 मैच अपने नाम करते हुए जीत की लय में हैं।

--आईएएनएस

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