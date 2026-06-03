फ्रेंच ओपन: स्वितोलिना को हराकर कोस्त्युक ने रचा इतिहास, पहली बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में बनाई जगह

पेरिस, 2 जून (आईएएनएस)। मार्टा कोस्तयुक ने ओपन एरा के पहले 'ऑल-यूक्रेनी' ग्रैंड स्लैम क्वार्टरफाइनल में हमवतन एलिना स्वितोलिना को 6-3, 2-6, 6-2 से मात दी। इसी के साथ कोस्तयुक ने रोलैंड गैरोस में अपने पहले बड़े सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है।

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पेरिस में 15वीं वरीयता प्राप्त 23 वर्षीय मार्टा कोस्तयुक ने 7वीं वरीयता प्राप्त स्वितोलिना को 1 घंटे 49 मिनट चले मुकाबले में शिकस्त दी। कोस्तयुक ने शानदार अंदाज में मैच का समापन करते हुए अंतिम 14 में से 13 अंक अपने नाम किए। यह 'क्ले-कोर्ट' पर कोस्त्युक की 17वीं जीत रही। इस सीजन में वह पहले ही रूएन और मैड्रिड में खिताब जीत चुकी हैं।

कोस्त्युक ने पहला सेट 6-3 से अपने नाम किया, लेकिन स्वितोलिना ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए 6-2 से जीत दर्ज करते हुए मैच को बराबरी पर ला दिया। हालांकि, युवा खिलाड़ी ने निर्णायक सेट में अपने खेल का स्तर और ऊंचा उठाया। उन्होंने मैच के अंतिम क्षणों में पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा और एक यादगार जीत हासिल की।

इस नतीजे से कोस्त्युक का स्वितोलिना के खिलाफ 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड 2-1 हो गया। उनकी प्रतिद्वंद्विता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 में शुरू हुई थी, जहां 15 साल की कोस्त्युक अपने ग्रैंड स्लैम डेब्यू में स्वितोलिना से हार गई थीं। तब से, कोस्त्युक ने लगातार इस अंतर को कम किया है।

इस मुकाबले का महत्व टेनिस से कहीं बढ़कर था, क्योंकि यह मैच यूक्रेन में हुए एक रूसी हमले के 24 घंटे से भी कम समय बाद खेला गया। इस हमले में कथित तौर पर कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी।

कोर्ट पर दिए गए एक भावुक इंटरव्यू के दौरान, कोस्त्युक ने इस ऐतिहासिक जीत को अपने देश को समर्पित करते हुए कहा, "मैं अपनी बात की शुरुआत आज एलिना के साथ खेले गए इस ऐतिहासिक मैच से करना चाहूंगी। यूक्रेन में, खासकर कीव में, हमने एक और बेहद मुश्किल रात का सामना किया है। बहुत से लोगों की जान चली गई है। मैं इस जीत को यूक्रेनी लोगों और उनके अदम्य साहस को समर्पित करती हूं।"

इस जीत के साथ, कोस्त्युक ओपन एरा में रोलैंड गैरोस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली यूक्रेनी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह एलिना स्वितोलिना और डायना यास्त्रेम्स्का के बाद ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी यूक्रेनी खिलाड़ी हैं।

इस जीत के साथ, कोस्त्युक ने क्ले कोर्ट पर स्वितोलिना की लगातार 10 मुकाबलों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 8वीं वरीयता प्राप्त मिरा एंड्रीवा से होगा। स्वितोलिना के लिए यह हार काफी निराशाजनक रही। पेरिस क्वार्टरफाइनल में यह उनकी छठी हार थी, जिसके साथ ही उनका रिकॉर्ड 0-6 हो गया। इस मैच से पहले, टूर पर साथी यूक्रेनी खिलाड़ियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 10-2 का था।

--आईएएनएस

आरएसजी