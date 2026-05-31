फ्रेंच ओपन: स्वाजदा ने सेरुंडोलो को हराया, चौथे राउंड में कोबोली से मुकाबला तय

पेरिस, 30 मई (आईएएनएस)। फ्रेंच ओपन में शनिवार को जैकरी स्वाजदा ने स्टेड रोलैंड गैरोस में फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को एक रोमांचक पांच-सेट के मुकाबले में 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 से शिकस्त दी। इसी के साथ एटीपी रैंकिंग में 85वें नंबर के खिलाड़ी ने पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के चौथे राउंड में जगह बनाई।

इस अमेरिकी खिलाड़ी के पिता टॉम का पिछले अक्टूबर में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया था। वर्ल्ड नंबर 26 सेरुंडोलो को कोर्ट 14 पर 3 घंटे और 3 मिनट तक चले मुकाबले में हराने के बाद, स्वाजदा ने आसमान की तरफ इशारा किया।

दो सेट की बढ़त के बाद, ऐसा लगा कि स्वाजदा, सेरुंडोलो के साथ मुकाबले से अपनी पकड़ खो बैठे हैं, क्योंकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले में अपनी दावेदारी फिर से मजबूत कर ली थी, लेकिन निर्णायक सेट की शुरुआत में ही उन्होंने सेरुंडोलो की सर्विस को दो बार तोड़ते हुए 4-1 की बढ़त बना ली।

जब वह 5-3 के स्कोर पर मैच के लिए सर्विस कर रहे थे, तो स्वाजदा ने 40/15 से दो मैच प्वाइंट्स गंवा दिए और जल्द ही एक ब्रेक प्वाइंट से पीछे हो गए; लेकिन उन्होंने 'टी' लाइन पर एक 'ऐस' लगाकर उस ब्रेक प्वाइंट को बचाया और अपने तीसरे मैच प्वाइंट पर कोई गलती नहीं की। अब एटीपी हेड-टू-हेड सीरीज में स्वाजदा, सेरुंडोलो से 2-1 से आगे हैं; उन्होंने 2024 में विंस्टन सलेम में भी इस अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराया था।

चौथे राउंड में पहुंचकर, स्वाजदा ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि रोलैंड गैरोस के बाद एटीपी रैंकिंग में वह अपने करियर की नई सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करेंगे। एटीपी लाइव रैंकिंग में वह फिलहाल 26 स्थान ऊपर चढ़कर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पेरिस में क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए स्वाजदा के सामने अब 10वीं सीड फ्लेवियो कोबोली की चुनौती होगी। इटली के कोबोली ने इससे पहले 18वीं सीड लर्नर टीएन को 6-2, 6-2, 6-3 से हराकर अमेरिकी खिलाड़ी की लगातार छह मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया था।

इनफोसिस स्टैट्स के अनुसार, कोबोली ने टिएन के खिलाफ मिले 13 ब्रेक प्वाइंट्स में से सात को भुनाया, और इस तरह वे दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे राउंड में पहुंचे (2025 विंबलडन में क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचने के बाद)। 24 साल के वर्ल्ड नंबर 14 खिलाड़ी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, फेलिक्स ऑगर-अलियासिम और आंद्रे रुबलेव के बाद, ड्रॉ में बचे हुए चौथे सबसे ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं।

--आईएएनएस

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