फ्रेंच ओपन: राजाओनाह को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पुहंचीं अनिसिमोवा

पेरिस, 25 मई (आईएएनएस)। अमांडा अनिसिमोवा ने आठ हफ्ते की चोट के बाद वापसी करते हुए सोमवार को फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अनिसिमोवा ने फ्रांस की टियानत्सोआ सारा राकोतोमंगा राजाओनाह को 6-3, 6-1 से शिकस्त दी।

बाएं हाथ की कलाई में चोट लगने और पेरिस से पहले पूरे क्ले-कोर्ट सीजन से बाहर रहने के बाद अपना पहला मैच खेलते हुए, इस अमेरिकी खिलाड़ी को शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती 5 गेम तक, अनिसिमोवा बिल्कुल भी सहज नहीं लग रही थीं, जिन्होंने 2 बार अपनी सर्विस गंवाई और लंबी रैलियों के दौरान अपने खेल में निरंतरता बनाए रखने के लिए जूझती रहीं।

हालांकि, 23 वर्षीय खिलाड़ी ने धीरे-धीरे अपने उस आक्रामक बेसलाइन खेल को फिर से हासिल कर लिया, जिसने साल 2019 में एक किशोरी के तौर पर उन्हें फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। एक अस्थिर शुरुआत के बाद, अनिसिमोवा ने मैच पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना लिया और अगले 12 में से 11 गेम जीतकर, सिर्फ एक घंटे और नौ मिनट में ही जीत हासिल कर ली।

यह फ्रेंच ओपन में उनके करियर की 15वीं मैच जीत थी और क्ले-कोर्ट पर एक बाधित अभियान के बाद, दो बार की ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट के लिए एक उत्साहजनक संकेत थी। राजाओनाह ने काफी अच्छी शुरुआत की और अनिसिमोवा की अनिश्चित शुरुआत का फायदा उठाया। इस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने पहले सेट की शुरुआत में ही दो बार अनिसिमोवा की सर्विस तोड़ दी, जब अमेरिकी खिलाड़ी ने 1-1 और 2-2 के सर्विस गेम में 'डबल फॉल्ट' किए।

20 वर्षीय बाएं हाथ की इस खिलाड़ी ने पिछले सितंबर में साओ पाउलो में अपना पहला डब्ल्यूटीए टूर खिताब जीता था। शुरुआती पलों में अनिसिमोवा को परेशान करने के लिए रक्षात्मक मजबूती का इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआत में दबाव वाले पलों को भी प्रभावी ढंग से संभाला, जबकि अनिसिमोवा को अपनी लय जमाने में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जैसे ही अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने 'रिटर्न' को बेहतर किया, मैच का रुख निर्णायक रूप से बदल गया। अनिसिमोवा ने ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बेसलाइन के अंदर आकर खेलना शुरू किया और लगातार राजाओनाह की सर्विस पर हमला किया।

नतीजतन, मैच के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी खिलाड़ी की सर्विस पर मिलने वाले लगभग 70 प्रतिशत अंक अपने नाम किए। 24 विनर्स और 24 अनफोर्स्ड एरर्स के साथ मैच खत्म करने के बावजूद, अनिसिमोवा के आंकड़े दिखाते हैं कि पहले सेट के बाद उनके खेल का स्तर कितनी तेजी से बेहतर हुआ, पहले सेट में ही उन्होंने 14 गलतियां की थीं।

अनिसिमोवा का अगला मुकाबला ऑस्ट्रिया की जूलिया ग्रैबर से होगा। जूलिया ने स्लोवाक क्वालिफायर रेबेका श्रामकोवा को सीधे सेटों में हराकर, अपनी कलाई की गंभीर चोट से उबरने के बाद, 2 साल में अपनी पहली ग्रैंड स्लैम मैच जीत हासिल की है।

--आईएएनएस

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