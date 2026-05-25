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फ्रेंच ओपन: नोवाक जोकोविच ने दूसरे राउंड में जगह बनाई, कड़े मुकाबले में पेरीकार्ड को हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 11:18 AM

पेरिस, 25 मई (आईएएनएस)। नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस (फ्रेंच ओपन) का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी एमपेट्शी पेरीकार्ड को 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।

इस साल फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई। इसके साथ ही उन्होंने रोजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेज के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबलों में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ 2 हार का हो गया है। खास बात यह है कि उन्होंने 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारा है।

टेरे बैट्यू पर शुरुआती मुकाबलों में उनका रिकॉर्ड अब 22-0 है, जो ओपन एरा में बिना हारे किसी भी खिलाड़ी की रोलैंड-गैरोस के पहले राउंड में सबसे ज्यादा जीत है। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। अपने करियर की पहली हेड-टू-हेड मीटिंग में बड़ी सर्व करने वाले फ्रेंच खिलाड़ी के खिलाफ एक सेट से पीछे होने के बाद जोकोविच काफी निराश नजर आ रहे थे।

पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरीकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर 5-5 पर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। फ्रेंच ओपन की रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे सेट में लगभग 12 पूरे गेम के बाद जोकोविच जीरो-फॉर-नौ थे।

पेरीकार्ड ने 5-6 पर एस से तीन सेट पॉइंट बचाने के बाद वह चौथा सेट नहीं जीत सके। जोकोविच ने उस अहम पॉइंट पर सर्व रिटर्न किया, और 17-शॉट की रैली जीतकर आखिरकार स्कोरबोर्ड बराबर कर दिया। उन्होंने एक हल्के ड्रॉप शॉट से पॉइंट बनाया, और पेरीकार्ड इसे लेने के लिए अच्छी तरह से आगे बढ़े, लेकिन उनका फोरहैंड पासिंग शॉट थोड़ा बाहर चला गया और वह गेम हार गए। इसके बाद जोकोविच ने पेरीकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम

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