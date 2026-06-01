खेल

फ्रेंच ओपन: महिला अंपायर पर 'अभद्र' टिप्पणी, वैलेजो पर 65 हजार डॉलर का जुर्माना लगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 01, 2026, 03:39 PM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। टेनिस ओपन के दौरान पराग्वे के स्टार टेनिस खिलाड़ी एडोल्फो डेनियल वैलेजो एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। रोलैंड गैरोस में दूसरे राउंड में हार के बाद वैलेजो को महिला अंपायर पर 'अभद्र' टिप्पणी करने पर 65 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

22 वर्षीय वर्ल्ड नंबर 71 खिलाड़ी को ब्राजील की चेयर अंपायर एना कारवाल्हो पर सवाल उठाने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा। यह घटना फ्रेंच टीनेजर मोइज कौमे से उनकी हार के बाद हुई। वैलेजो ने कहा कि कारवाल्हो घरेलू दर्शकों के समर्थन से बने माहौल को संभालने के लिए बहुत कमजोर थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि इतने अहम मैच का संचालन किसी पुरुष को करना चाहिए था।

हार के बाद वैलेजो ने कहा था, "इस तरह के मैच को एक पुरुष अंपायर को संभालना चाहिए। महिला अंपायर के लिए ऐसे माहौल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।"

फ्रेंच ओपन के आयोजकों ने इन कमेंट्स की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'अस्वीकार्य' बताया और कहा कि वे "सभी लिंग-भेद वाले कमेंट्स की कड़ी निंदा करते हैं।"

टूर्नामेंट डायरेक्टर एमेली मौरेस्मो ने पुष्टि की है कि वैलेजो पर ग्रैंड स्लैम के इतिहास में सबसे बड़े जुर्मानों में से एक लगाया गया है। मौरेस्मो ने कहा, "यह उनकी प्राइज मनी का लगभग आधा है। हम एक टूर्नामेंट के तौर पर स्वीकार नहीं करते। इस मैदान में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा के बाद, वैलेजो ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं अंपायर्स और उनके काम का सम्मान करता हूं। पांच घंटे की लड़ाई के बाद, मैं बहुत ज्यादा जोश में था और कई तरह की भावनाएं महसूस कर रहा था। मैं माफी मांगता हूं।"

जो खिलाड़ी पुरुषों के सिंगल्स ड्रॉ के दूसरे राउंड तक पहुंचते हैं, उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 1,51,000 डॉलर मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह जुर्माना इस साल के टूर्नामेंट से वैलेजो की कमाई का लगभग आधा है।

उल्लेखनीय है कि ग्रैंड स्लैम के नियमों के अनुसार, खिलाड़ियों पर खेल भावना के विपरीत व्यवहार के लिए 1,00,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विवाद ने वैलेजो के रोलैंड गैरोस अभियान पर ग्रहण लगा दिया, जो दूसरे दौर में फ्रांस के उभरते सितारे मोइस कौमे के खिलाफ समाप्त हो गया।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...