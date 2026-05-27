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फ्रेंच ओपन में सिनर का जलवा, पिछले साल की हार भुलाकर पहले दौर में हासिल की शानदार जीत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 10:34 AM

पेरिस, 27 मई (आईएएनएस)। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जानिक सिनर मंगलवार को पिछले साल की निराशा वाली जगह पर एक शानदार प्रदर्शन के साथ लौटे और फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में धमाकेदार एंट्री की।

कोर्ट फिलिप-चैट्रियर पर रोशनी के नीचे खेलते हुए, इस इटैलियन खिलाड़ी ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबुर को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर एक जबरदस्त प्रदर्शन किया।

लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें इस सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की एक छोटी सी लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल हैं।

सिनर के लिए, फ्रेंच ओपन में वापसी सिर्फ़ एक आम पहले राउंड के मुकाबले से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। 12 महीने पहले, इसी कोर्ट पर उन्हें अपने करियर की सबसे दर्दनाक हार में से एक का सामना करना पड़ा था, जब फाइनल में कार्लोस अल्काराज के खिलाफ उन्होंने तीन चैंपियनशिप पॉइंट गंवा दिए थे। लेकिन अगर उस हार के कोई जख्म बाकी भी थे, तो टैबुर के खिलाफ उनके शांत और सधे हुए प्रदर्शन में उनका कोई निशान नहीं दिखा।

सिनर ने कोर्ट पर दिए अपने इंटरव्यू में कहा, "मैं यहां वापस आकर बहुत खुश हूं। यह एक बहुत ही खास जगह है और यहां मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। पहले राउंड के मैच कभी आसान नहीं होते, लेकिन रात के सेशन में टूर्नामेंट की शुरुआत करना और भी खास होता है, इसलिए आप सभी का यहां रुकने के लिए शुक्रिया।"

इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा, और लगातार गहराई वाले शॉट्स के साथ-साथ जोरदार शॉट्स का भी शानदार तालमेल बिठाया। उन्होंने तीन सेट में कुल 40 'विनर्स' लगाए और उन्हें एक भी 'ब्रेक पॉइंट' का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे यह साबित होता है कि उन्होंने कितने जोरदार तरीके से खेल को अपने काबू में रखा।

तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया, जब सिनर ने बेहद आसानी से अपनी रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया; पहले उन्होंने बेसलाइन के काफी पीछे से एक 'फोरहैंड स्क्वैश शॉट' लगाया, और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार 'बैकहैंड विनर' लगा दिया। इस शानदार खेल को देखकर पेरिस के दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं, और यह एक बार फिर इस बात का सबूत था कि अब सिनर के पास कोर्ट के हर हिस्से में खेलने की पूरी काबिलियत मौजूद है।

सिनर की यह ताजा जीत उनके उस ऐतिहासिक सीजन में एक और मील का पत्थर साबित हुई है, जो पहले से ही इतिहास रच रहा है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने 2026 में सभी पांच एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट, इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे-कार्लो, मैड्रिड और रोम, जीत लिए हैं, और इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें टेनिस की दुनिया के कुछ बेहद खास खिलाड़ियों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है।

रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद 'करियर गोल्डन मास्टर्स' पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है, और ऐसा करने वाले वह अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं।

पहले ही चार बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन, सिनर अब अपने कलेक्शन में बची आखिरी चीज, फ्रेंच ओपन का खिताब, पाने की दौड़ में हैं। यह खिताब उन्हें 'करियर ग्रैंड स्लैम' पूरा करने में मदद करेगा, जो हर खिलाड़ी का सपना होता है। अगर वह इस पखवाड़े 'कूप डेस मस्केटियर्स' जीत लेते हैं, तो वह ओपन एरा में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ़ सातवें पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे।

सिनर की अगली चुनौती अर्जेंटीना के बाएं हाथ के खिलाड़ी जुआन मैनुअल सेरुंडोलो के खिलाफ होगी। सेरुंडोलो ने आज ही दिन में जैकब फर्नली को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर में जगह बनाई है।

अगर उनके शुरुआती प्रदर्शन को देखें, तो ऐसा लगता है कि सिनर पेरिस में पिछले साल की हार का बोझ लेकर नहीं, बल्कि इस बार काम को पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने की जबरदस्त भूख लेकर आए हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम

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