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फ्रेंच ओपन: क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं एंड्रीवा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 02, 2026, 09:27 PM
फ्रेंच ओपन: क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं एंड्रीवा

पेरिस, 2 जून (आईएएनएस)। 19 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एंड्रीवा ने मंगलवार को स्टेड रोलैंड गैरोस के कोर्ट फिलिप चैटियर पर खेले गए मैच में रोमानिया की सोराना क्रिस्टी को 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। यह मुकाबला 56 मिनट तक चला।

रोलैंड गैरोस में अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने के 2 साल बाद, इस युवा खिलाड़ी ने आसानी से टॉप-4 में जगह बनाते हुए डब्ल्यूटीए टूर पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया है।

मैच की शुरुआत से ही एंड्रीवा ने अपना दबदबा बनाए रखा। रूसी खिलाड़ी ने पहले छह गेम में सिर्फ 9 अंक गंवाए और 36 वर्षीय क्रिस्टी को एक भी गेम प्वाइंट नहीं दिया। एंड्रीवा ने पहला सेट सिर्फ 22 मिनट में अपने नाम कर लिया।

अपने दूसरे ग्रैंड स्लैम क्वार्टर-फाइनल के दूसरे सेट में क्रिस्टी ने खाता खोला। इसके बाद वह पहले छह गेम तक एंड्रीवा के साथ बराबरी पर रहीं। एंड्रीवा ने तुरंत ही मैच पर अपना दबदबा फिर से कायम किया और अगले तीन गेम बिना कोई प्वाइंट गंवाए जीत लिए, जिसके साथ ही 6-0, 6-3 से जीत सुनिश्चित कर ली।

इस मुकाबले के दौरान एंड्रीवा ने 18 विनर्स लगाए, जबकि क्रिस्टी ने 20 एरर किए। वहीं, एंड्रीवा ने खुद सिर्फ 6 अनफोर्स्ड एरर किए। दूसरी तरफ, क्रिस्टी सिर्फ 4 विनर्स लगा सकीं और 17 एरर किए। इसके अलावा, रूसी खिलाड़ी ने अपने लिए बने छह में से हर एक ब्रेक प्वाइंट को भुनाया।

इस नतीजे के साथ एंड्रीवा का क्रिस्टी के खिलाफ करियर का 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड 2-0 हो गया है। वह इस सीजन में डब्ल्यूटीए टूर पर सर्वाधिक 34 मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। इस साल क्ले कोर्ट पर एंड्रीवा की यह 20वीं जीत है।

अपने अगले मैच में एंड्रीवा का मुकाबला 7वीं सीड एलिना स्वितोलिना और 15वीं सीड मार्टा कोस्तयुक के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा। स्वितोलिना के खिलाफ एंड्रीवा का करियर रिकॉर्ड 1-1 का है, लेकिन इस सीजन में हुई उनकी पहली भिड़ंत में एंड्रीवा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, एंड्रीवा अब तक कोस्त्युक को कभी नहीं हरा सकी हैं। साल 2026 में दो मौकों पर उन्हें यूक्रेनी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

--आईएएनएस

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