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फ्रेंच ओपन: कोको गॉफ की शानदार शुरुआत, टेलर टाउनसेंड को सीधे सेटों में हराया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 27, 2026, 04:05 AM

पेरिस, 26 मई (आईएएनएस)। मौजूदा चैंपियन कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन में मंगलवार को हमवतन टेलर टाउनसेंड पर 6-4, 6-0 से जीत दर्ज की। इसी के साथ वह मंगलवार को पेरिस के स्टेड रोलैंड गैरोस में फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। अब 22 वर्षीय गॉफ दूसरे दौर में मिस्र की मायर शरीफ का सामना करेंगी।

वर्ल्ड नंबर 4 खिलाड़ी को कोर्ट फिलिप-चैट्रियर पर टाउनसेंड की चुनौती खत्म करने में सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा। इसके साथ ही कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने के अपने बेहतरीन रिकॉर्ड को लगातार 7 बार तक पहुंचा दिया।

अंतिम स्कोरलाइन से मुकाबला काफी आसान लग रहा था, लेकिन गॉफ को शुरुआत में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पहले ही गेम में टाउनसेंड ने उनकी सर्विस तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था कि वह निर्णायक शुरुआती बढ़त हासिल कर लेंगी। टाउनसेंड, जिन्होंने 2019 में चार्ल्सटन में तब 15 साल की गॉफ को हराया था, उन्होंने पूरे जोश के साथ हमला किया और उनके पास डबल-ब्रेक के फायदे के साथ 4-1 की बढ़त बनाने का शानदार मौका था।

हालांकि, टाउनसेंड ब्रेक प्वाइंट पर एक रिटर्न से चूक गईं, जब गॉफ की पहली सर्विस ने उन्हें निराश किया। इससे मौजूदा चैंपियन को फिर से मैच में पकड़ बनाने का मौका मिल गया। उस पल से, गॉफ पूरी तरह से मैच पर हावी हो गईं।

मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन ने मैच के आखिरी 12 में से 11 गेम जीते, और दूसरे सेट में तो टाउनसेंड एक भी गेम नहीं जीत पाईं। बेसलाइन से लगातार पड़ रहे दबाव के आगे टाउनसेंड की चुनौती पूरी तरह से खत्म हो गई।

खासतौर पर दूसरे सेट में दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के खेल के स्तर में भारी अंतर साफ दिखाई दिया। शुरुआती ब्रेक हासिल करने के बाद, टाउनसेंड ने ब्रेक पॉइंट पर एक खाली कोर्ट में आसान बैकहैंड शॉट लगाकर वापसी करने का एक और अच्छा मौका गंवा दिया। टाउनसेंड की साफ दिख रही निराशा का गॉफ ने तुरंत फायदा उठाया और अपनी बढ़त को और बढ़ा दिया।

--आईएएनएस

आरएसजी

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