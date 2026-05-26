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फ्रेंच ओपन: जोन्स को सीधे सेटों में मात देकर दूसरे राउंड में पहुंचीं स्वियातेक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 26, 2026, 03:54 AM

पेरिस, 25 मई (आईएएनएस)। फ्रेंच ओपन 2026 में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने सोमवार को अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। स्वियातेक ने ऑस्ट्रेलियाई किशोरी इमरसन जोन्स को 6-1, 6-2 से मात देकर रोलैंड गैरोस के दूसरे राउंड में जगह बनाई।

स्वियातेक अपना अगला मुकाबला सारा बेजलेक के खिलाफ खेलेंगी, जिन्होंने पूर्व यूएस ओपन चैंपियन स्लोएन स्टीफंस को 6-3, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है।

तीसरी वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने मैच के पहले आठ प्वाइंट्स तेजी से जीते और जोन्स को बिना कोई प्वाइंट दिए ही उनकी सर्विस तोड़ दी। स्वियातेक ने कुल 17 विनर्स के साथ मैच समाप्त किया, और अपने दूसरे मैच प्वाइंट पर खास फोरहैंड शॉट के साथ मुकाबला अपने नाम किया।

17 वर्षीय जोन्स की विश्व में 136वीं रैंकिंग है, जो किसी भी स्तर पर अपना पहला पेशेवर क्ले-कोर्ट मैच खेल रही थीं। इस मुकाबले ने दोनों खिलाड़ियों के बीच अनुभव के बड़े अंतर को दिखाया।

रोलैंड गैरोस से पहले, इस सीजन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने सिर्फ हार्ड कोर्ट पर ही मुकाबले खेले थे। पिछले साल पेरिस में लड़कियों के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद यह उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट था।

इसके विपरीत, स्वियातेक अपनी पीढ़ी की सर्वश्रेष्ठ क्ले खिलाड़ियों में से एक के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरी थीं, जिन्होंने इस सतह पर पहले ही 10 खिताब जीते हैं, जिनमें चार फ्रेंच ओपन खिताब भी शामिल हैं। इस जीत के साथ, टूर स्तर पर क्ले कोर्ट पर उनका करियर रिकॉर्ड 107-18 हो गया है।

इस मुकाबले के दौरान जोन्स ने भी अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 5 विनर्स लगाए, लेकिन स्वियातेक की दो कमजोर सर्विस गेम का फायदा उठाकर हर सेट में उनकी सर्विस तोड़ी।

पहले सेट में शुरुआती सर्विस टूटने के बाद, इस पोलिश खिलाड़ी ने फिर से मैच पर नियंत्रण पा लिया और लगातार सात गेम जीतकर दूसरे सेट में 3-0 की बढ़त बना ली। स्वियातेक ने इन सात में से चार गेम जोन्स को कोई प्वाइंट्स दिए बगैर ही अपने नाम किए।

जोन्स ने अपनी सर्विस बचाकर स्वियातेक की गति को कुछ देर के लिए रोका और दूसरे सेट में बढ़त को कम करके 3-2 पर ला दिया। हालांकि, वह फिर से कोई गेम प्वाइंट्स हासिल नहीं कर सकीं, क्योंकि स्वियातेक ने लगातार तीन और गेम जीतकर मैच समाप्त कर दिया।

जोन्स अब तक तीन ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में हिस्सा ले चुकी हैं। सभी में उन्हें वाइल्ड कार्ड मिला था। इस स्तर पर वह अभी तक एक भी सेट नहीं जीत पाई हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

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