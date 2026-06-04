फ्रेंच ओपन: हेलियोवारा और पैटन पहली बार पुरुषों के डबल्स फाइनल में पहुंचे

पेरिस, 4 जून (आईएएनएस)। हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने गुरुवार बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन में पुरुषों के डबल्स फाइनल में जगह बना ली। अब यह जोड़ी अपने पहले फ्रेंच ओपन खिताब से बस एक जीत दूर हैं।

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दूसरी वरीयता प्राप्त फिनिश-ब्रिटिश जोड़ी ने कोर्ट सुजैन लेंगलेन पर फ्रांसीसी जोड़ी क्वेंटिन हैलिस और पियरे-ह्यूग्स हर्बर्ट को 6-3, 6-4 से हराया। मैच 1 घंटे और 16 मिनट तक चला।

इस सीजन की पहले से ही सबसे बेहतरीन डबल्स टीमों में से एक, हेलियोवारा और पैटन एडिलेड, दोहा, दुबई और मैड्रिड में खिताब जीतने के बाद फ्रेंच ओपन में पहुंचे हैं। उनकी यह ताजा जीत उन्हें 2026 के पांचवें खिताब और पहले ग्रैंड स्लैम खिताब के करीब लाई है।

सेमीफाइनल की शुरुआत में मुकाबला काफी कड़ा रहा। दोनों टीमें समान नजर आ रही थीं। दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अपने पहले ही मौके का फायदा उठाया, जब हर्बर्ट ने एक 'डबल फॉल्ट' करके अपनी सर्विस गंवा दी। इससे हेलियोवारा और पैटन को पहले सेट पर अपना दबदबा बनाने का मौका मिल गया।

इस जोड़ी ने अपनी जोरदार सर्विस और नेट पर बेहतरीन खेल के दम पर मैच की रफ्तार पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। हेलियोवारा ने एक शानदार 'वॉली' के साथ पहला सेट अपने नाम किया, इसके बाद हर्बर्ट की सर्विस में एक और चूक का फायदा उठाते हुए इस पसंदीदा जोड़ी ने दूसरे सेट में भी शुरुआती बढ़त बना ली।

अपने घरेलू दर्शकों के जोरदार समर्थन से उत्साहित, हैलिस और हर्बर्ट ने मैच के आखिरी पलों में वापसी की कोशिश की और मुकाबले को लंबा खींचने के लिए कुछ मौके भी बनाए। लेकिन हेलियोवारा और पैटन दबाव में भी शांत बने रहे और उन्होंने अपनी बढ़त को हाथ से जाने नहीं दिया। इस ब्रिटिश खिलाड़ी ने 'मैच पॉइंट' पर एक जोरदार पहली सर्विस की, और हेलियोवारा ने नेट पर एक सटीक 'वॉली' के साथ मैच को समाप्त किया।

इस जीत के साथ ही यह जोड़ी अपने करियर के तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गई है। विंबलडन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीत चुकी यह जोड़ी, बड़े फाइनल मुकाबलों में अब तक अजेय रही है।

फ्रेंच ओपन के फाइनल में हेलियोवारा और पैटन की जोड़ी का सामना मौजूदा चैंपियन मार्सेल ग्रानोलर्स और होरासियो जेबालोस या फिर इटली की सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी से होगा।

--आईएएनएस

पीएके