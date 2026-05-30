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फ्रेंच ओपन: गोलुबिक के खिलाफ कोस्त्युक की आसान जीत, चौथे दौर में स्वियातेक से होगी भिड़ंत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:30 AM

पेरिस, 29 मई (आईएएनएस)। यूक्रेन की मार्टा कोस्तयुक ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की विक्टोरिया गोलुबिक के खिलाफ 4-6, 3-6 से जीत दर्ज की। इसी के साथ कोस्तयुक ने महज 21 साल की उम्र में अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह बना ली।

क्ले कोर्ट और रोलैंड गैरोस में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने पेरिस के क्ले कोर्ट पर एक और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन किया, जिससे इस सतह पर उनकी लगातार जीत की संख्या 15 हो गई। यह इस बात का सबूत है कि इस सफल यूरोपीय क्ले कोर्ट सीजन में उन्होंने कितनी तेजी से अपनी लय पकड़ी है। कोस्त्युक पेरिस में रूएन और मैड्रिड में लगातार खिताब जीतकर पहुंची थीं, जहां उन्होंने अब तक के अपने करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार जीता था।

मार्टा कोस्तयुक की इस ताजा जीत के साथ चौथे दौर में चार बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक के खिलाफ मैच का मंच तैयार हो गया है। यह मुकाबला 2021 में इसी टूर्नामेंट के अंतिम 16 दौर की प्रतिद्वंद्विता को फिर से ताजा करेगा, जिसे पोलैंड की नंबर एक खिलाड़ी ने सीधे सेटों में जीता था।

पांचवें फ्रेंच ओपन खिताब की तलाश में स्वियातेक ने भी दूसरे सप्ताह में अपनी जगह पक्की कर ली, जिन्होंने हमवतन मैग्डा लिनेट को 4-6, 4-6 से मात दी।

विमेंस सिंगल्स के अन्य मुकाबलों में, चीन की प्रतिभाशाली क्वालीफायर वांग शियू ने यूक्रेन की यूलिया स्टारोडुब्त्सेवा को 3-6, 5-7 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई।

पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच भी सेंटर कोर्ट पर उतरे, जहां उनका मुकाबला ब्राजील के किशोर खिलाड़ी जोआओ फोंसेसा से जारी है। यह वर्ल्ड नंबर-1 जानिक सिनर की चौंकाने वाली हार के ठीक एक दिन बाद का दिन था। सिनर ने तीसरे सेट में दो बार मैच जीतने के लिए सर्विस भी की थी।

दूसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को शाम के सत्र में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी क्वेंटिन हैलिस का सामना करेंगे। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो इस जर्मन खिलाड़ी की झोली में अभी तक नहीं आया है।

--आईएएनएस

आरएसजी

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