खेल

फ्रेंच ओपन बैडमिंटन: उन्नति हुड्डा प्री-क्वार्टर फाइनल में, आयुष शेट्टी पहले दौर में बाहर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 23, 2025, 05:49 AM

पेरिस, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय बैडमिंटन की युवा सनसनी 18 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने बुधवार को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2025 के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्नति ने महिला एकल के पहले दौर में मलेशिया की लेत्शाना करुपाथेवन को 11-21, 21-13, 21-16 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

उन्नति की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले गेम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की। अगले दो गेमों में उन्होंने अपने तेज नेट प्ले और सटीक स्मैश के साथ दबदबा बनाया और राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली।

आयुष शेट्टी के लिए दिन बेहद निराशाजनक रहा। आयुष को पुरुष एकल मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। आयुष ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जापान के अनुभवी कोकी वतनबे से 19-21, 19-21 से हार गए।

अन्य भारतीय महिला एकल खिलाड़ियों में, अनुपमा उपाध्याय और अनमोल खरब दोनों ही शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं। अनुपमा को चीन की हान यू से 15-21, 11-21 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि खार्ब को दक्षिण कोरिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एन से-यंग ने 15-21, 9-21 से हराया।

इससे पहले, मंगलवार को, भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले दौर में आयरलैंड के नट गुयेन से सीधे गेम में हारकर निराशाजनक रूप से बाहर हो गए। विश्व के 16वें नंबर के खिलाड़ी पूरे मुकाबले में लय से बाहर दिखे और उन्हें 29वीं रैंकिंग के नट ने 7-21, 16-21 से हराया। नट ने पिछले हफ्ते डेनमार्क ओपन में इस भारतीय खिलाड़ी से मिली हार का बदला भी ले लिया।

इसके बाद, भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी, चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जोड़ी अपने राउंड-ऑफ-32 मैच में इंडोनेशिया के रहमत हिदायत और मुहम्मद रियान अर्दियांतो से भिड़ेगी और उनका लक्ष्य टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...