फ्रेंच ओपन: आखिर क्यों सेमीफाइनल मैच के बाद कोस्तयुक ने नहीं मिलाया आंद्रीवा से हाथ?

पेरिस, 4 जून (आईएएनएस)। फ्रेंच ओपन में गुरुवार को सेमीफाइनल मैच के बाद यूक्रेन की मार्टा कोस्तयुक और रूस की मीरा आंद्रीवा ने नेट पर आपस में हाथ नहीं मिलाया। बीते कुछ समय से जब भी इस यूक्रेनी खिलाड़ी ने डब्ल्यूटीए टूर पर किसी रूसी प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, तब ऐसा ही किया।

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कोर्ट फिलिप-चैटरियर पर इन खिलाड़ियों के उतरने से काफी पहले ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मैच के बाद पारंपरिक हाथ मिलाने का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। परिणाम चाहे जो भी रहता, कोस्तयुक से यही उम्मीद थी कि वह 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अपनाए गए अपने रुख पर कायम रहेंगी।

मैच के बाद, खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए बिना ही मुकाबले को खत्म किया। यह एक ऐसी प्रथा है, जो पिछले चार वर्षों में पेशेवर टेनिस में व्यापक भू-राजनीतिक तनावों का एक स्पष्ट प्रतीक बन गई है।

हालांकि, टेनिस में हाथ मिलाने को पारंपरिक रूप से खेल भावना के सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक माना जाता है, लेकिन कोस्तयुक का रुख इस मामले में हमेशा अडिग रहा है। कोस्तयुक अपने देश में जारी युद्ध के बारे में टूर पर सबसे बेबाक राय रखने वाली यूक्रेनी खिलाड़ियों में से हैं। हमवतन खिलाड़ियों, एलिना स्वितोलिना और दयाना यास्त्रेम्स्का के साथ मिलकर, उन्होंने रूसी और बेलारूसी प्रतिद्वंद्वियों के साथ मैच के बाद हाथ मिलाने से बार-बार इनकार किया है। कोस्तयुक इस कदम को यूक्रेन के प्रति अपनी एकजुटता की एक निजी अभिव्यक्ति बताती हैं।

यह नीति टूर्नामेंट, प्रतिद्वंद्वी या अवसर चाहे जो भी हो, हमेशा एक जैसी ही रही है। इस सीजन की शुरुआत में मैड्रिड ओपन में भी कोस्तयुक का सामना फाइनल में आंद्रीवा से हुआ था। खिताब जीतने के बाद, इस यूक्रेनी खिलाड़ी ने हाथ मिलाए बिना ही कोर्ट छोड़ दिया। इस घटना ने उस रुख पर एक बार फिर से सभी का ध्यान खींचा, जिसे उन्होंने पूरे संघर्ष के दौरान बनाए रखा है।

कोर्ट के बाहर भी, कोस्तयुक ने नियमित रूप से अपने मंच का उपयोग यूक्रेनी नागरिकों पर युद्ध के प्रभाव को उजागर करने के लिए किया है। पेरिस में हमवतन खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में मिली जीत के बाद, उन्होंने अपनी इस बड़ी उपलब्धि को यूक्रेन के लोगों को समर्पित किया। साथ ही अपने देश में, विशेष रूप से कीव में, एक और मुश्किल रात के बारे में भी बात की।

वर्ल्ड नंबर 15 खिलाड़ी ने बताया कि ताजा घटनाक्रमों के बारे में पता चलने पर उनकी पहली प्रतिक्रियाओं में से एक यह थी कि उन्होंने अपने परिवार वालों से संपर्क किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने इस स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करते रहने के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि यह उन कुछ तरीकों में से एक है, जिनके जरिए खिलाड़ी इस संघर्ष से हो रहे मानवीय नुकसान पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकते हैं।

मीरा आंद्रीवा ने अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आंद्रीवा ने गुरुवार को रोलैंड गैरोस महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में मार्ता कोस्त्युक को 6-1, 6-3 से हराया।

--आईएएनएस

आरएसजी