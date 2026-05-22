फ्रेंच ओपन 2026: मेंस सिंगल्स ड्रॉ के अलग-अलग हिस्सों में सिनर और जोकोविच

पेरिस, 21 मई (आईएएनएस)। इटली के जैनिक सिनर और टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच को गुरुवार को पेरिस के स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित आधिकारिक ड्रॉ समारोह के बाद फ्रेंच ओपन पुरुष एकल ड्रॉ के अलग-अलग हिस्सों में रखा गया है।

एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी, सिनर, क्ले-कोर्ट के इस बड़े टूर्नामेंट में लगातार 29 मैच जीतने का रिकॉर्ड लेकर आए हैं और अपने अभियान की शुरुआत फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबुर के खिलाफ करेंगे। 24 वर्षीय सिनर ओपन एरा में रोलैंड गैरोस में खिताब जीतकर 'करियर ग्रैंड स्लैम' पूरा करने वाले सातवें पुरुष खिलाड़ी बनने का लक्ष्य बना रहे हैं।

रोलैंड गैरोस में तीन बार के चैंपियन जोकोविच, अपनी 25वीं बड़ी ट्रॉफी जीतने की नई कोशिश की शुरुआत जियोवानी म्पेटशी पेरिकार्ड के खिलाफ करेंगे और तीसरे राउंड में नेक्स्टजेन एटीपी स्टार जोआओ फोन्सेका का सामना कर सकते हैं। यह सर्बियाई खिलाड़ी ड्रॉ के उसी हिस्से में है जिसमें दूसरे वरीयता प्राप्त और 2024 के फाइनलिस्ट अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं। ज्वेरेव फ्रेंच खिलाड़ी बेंजामिन बोंजी के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

ज्वेरेव के क्वार्टर में घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी आर्थर फिल्स हैं, जो अपने अभियान की शुरुआत स्टैन वावरिंका के खिलाफ करेंगे। 41 वर्षीय स्विस खिलाड़ी एटीपी टूर पर अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। उन्होंने 2015 में रोलैंड गैरोस में जीत हासिल की थी।

गेल मोनफिल्स टूर पर अपना आखिरी सीजन खेल रहे हैं। रोलैंड गैरोस में अपनी आखिरी उपस्थिति में ह्यूगो गैस्टन से भिड़ेंगे।

नेक्स्टजेन एटीपी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी राफेल जोडर, मार्टिन लैंडालूस और मोइज कौमे को भी अपने ड्रॉ के बारे में पता चल गया है। इन्फोसिस एटीपी जीत/हार सूचकांक के अनुसार, अपने डेब्यू मैच में अलेक्जेंडर कोवासेविक के खिलाफ शुरुआत करेंगे और तीसरे राउंड में सातवें वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज से भिड़ सकते हैं।

लैंडालूस का सामना किसी क्वालीफायर या 'लकी लूजर' से होगा और तीसरे राउंड में उनका सामना सिनर से हो सकता है। 17 वर्षीय फ्रेंच वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी मोइज कौमे का पहला मैच 2014 के यूएस ओपन चैंपियन मारिन सिलिच के खिलाफ होगा। क्ले-कोर्ट के बड़े टूर्नामेंट में दो बार फाइनल तक पहुंचने वाले कैस्पर रूड, जोकोविच के चौथे दौर के संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। इस नॉर्वे के खिलाड़ी ने पिछले हफ्ते रोम का फाइनल खेला था और अभी जिनेवा में भी उनका खेल जारी है, जहां वे क्वार्टरफाइनल में पहुंच चुके हैं।

--आईएएनएस

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