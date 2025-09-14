खेल

Asia Cup 2025 Fans Excitement : फैंस को उम्मीद, पाकिस्तान के खिलाफ जीत का परचम लहराएगा भारत

एशिया कप 2025: भारत-पाक मैच से पहले फैंस ने जताया टीम इंडिया की जीत पर भरोसा।
Sep 14, 2025, 11:52 AM
एशिया कप : फैंस को उम्मीद, पाकिस्तान के खिलाफ जीत का परचम लहराएगा भारत

नई दिल्ली: भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच यह मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और यह मैच टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण साबित होगा।

ग्रेटर नोएडा के खेल प्रेमियों का मानना है कि दुबई में भारत की जीत पक्की है।

नेपाली मूल के हीरा अपने परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। उनका मानना है कि दुबई में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत नजर आती है। इसके साथ ही उन्होंने शुभमन गिल से बल्लेबाजी में काफी उम्मीदें जताई हैं।

वहीं, अमृतसर के रहने वाले रमन कुमार ने कहा, "इस बार भी एशिया कप में भारत ही जीत हासिल करेगा। भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है। खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर भी सभी की नजरें टिकी हैं।"

अमृतसर के फैंस का मानना है कि अगर भारत अपनी मौजूदा फॉर्म बनाए रखता है, तो यह मैच भी उसकी झोली में ही जाएगा और भारत एशिया कप में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

मुंबई के रहने वाले सूर्यकांत ने कहा, "भारतीय बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। हमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से उम्मीद है। अगर टीम इंडिया रनों का पीछा करने उतरेगी, तो इसका उसे फायदा मिलेगा। पाकिस्तान की टीम भारत के सामने नहीं टिक सकती।"

कोलकाता के आयुष उपाध्याय ने कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच बहुत ही कम मैच खेले जाते हैं। हमें उम्मीद है कि यह मुकाबला शानदार रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं होगा। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं।"

 

 

