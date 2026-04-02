खेल

James Anderson IPL Record : वो 5 दिग्गज क्रिकेटर्स, जो कभी आईपीएल नहीं खेल सके

दिग्गज क्रिकेटर्स जिन्हें कभी IPL खेलने का नहीं मिला मौका
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 02, 2026, 04:40 PM
वो 5 दिग्गज क्रिकेटर्स, जो कभी आईपीएल नहीं खेल सके

नई दिल्ली: विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल में खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है। इस लीग में दमदार प्रदर्शन के बूते कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात चमकी है। हालांकि, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्हें आईपीएल में कभी खेलने का मौका नहीं मिल सका है। आइए, ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के नाम आपको बताते हैं।

 

 

जेम्स एंडरसन: इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार है, जिन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल सका है। एंडरसन ने 42 साल की उम्र में ऑक्शन में अपना नाम भी भेजा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं।

 

स्टुअर्ट ब्रॉड: इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आईपीएल में खेलने का कभी मौका नहीं मिल सका। ब्रॉड को साल 2011 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, लेकिन चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इसके बाद ब्रॉड ने खुद ही आईपीएल से दूरी बना ली और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्राथमिकता दी।

 

एलिस्टर कुक: टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार एलिस्टर कुक टी20 क्रिकेट में उतने सफल नहीं हो सके। क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट कुक को खास रास नहीं आया। यही वजह रही कि वह कभी आईपीएल का हिस्सा नहीं बने। कुक इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 12,472 रन बनाए।

 

मुशफिकुर रहीम: बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम को कभी आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला। रहीम ने कई बार ऑक्शन के लिए अपना नाम भेजा, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई।

 

रीजा हेंड्रिक्स: साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें आईपीएल में खेलने का कभी मौका नहीं मिला। हेंड्रिक्स आईपीएल के अलावा कई टी20 लीग में खेल चुके हैं, लेकिन वह इंडियन प्रीमियर लीग में किसी भी टीम का भरोसा नहीं जीत सके।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

IPL Players ListStuart BroadInternational CricketersMushfiqur RahimJames AndersonAlastair CookIPL HistoryCricket records

Related posts

Loading...

More from author

Loading...