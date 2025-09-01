खेल

फिल्म निर्माता राजशेखर की बेटी ने शूटिंग में जीते मेडल, पिता ने बताया क्या है अगला लक्ष्य?

Sep 01, 2025

चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर तमिल फिल्म निर्माता राजशेखर पांडियन की बेटी अंतरा राजशेखर ने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में दो मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। अंतरा ने इस चैंपियनशिप में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा।

अंतरा ने ट्रैप महिला युवा (व्यक्तिगत) वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खास बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर मेडल भी इसी वर्ग में भारतीय महिलाओं को मिले।

इस वर्ग में तनिष्का सेंथिल कुमार ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा, जबकि नीला राजा बालू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह तीनों ही निशानेबाज तमिलनाडु से हैं।

अंतरा ने व्यक्तिगत वर्ग में अन्य दो पदक विजेताओं के साथ ट्रैप महिला युवा टीम इवेंट में भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में कामयाबी हासिल की।

फिल्म निर्माता राजशेखर पांडियन खुद निशानेबाजी के खेल के प्रति अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। वह एक बेहतरीन निशानेबाज हैं, उन्होंने बेटी की इस सफलता को गर्व का पल बताया है।

राजशेखर पांडियन ने आईएएनएस से कहा, "यह चैंपियनशिप कजाकिस्तान के श्यामकेंट शहर में आयोजित हुई। भारतीय निशानेबाजों ने छह अन्य देशों के निशानेबाजों को चुनौती देते हुए पदक जीते। मुझे अंतरा पर बहुत गर्व है। मेरा सपना था कि मेरी एक बेटी मेरे निशानेबाजी के जुनून को अपनाए।

अंतरा अभी सिर्फ 17 साल की हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही निशानेबाजी शुरू कर दी थी। वह निशानेबाजी में अपना करियर बनाना चाहती हैं।"

राजशेखर पांडियन ने बताया कि युवा निशानेबाज अब राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप और अगले सीजन के लिए दो अन्य चयन ट्रायल की तैयारी शुरू करेंगी।

पिता ने गर्व से बताया कि उनकी बेटी का सपना है कि वह लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतें।

16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वहीं, 21 गोल्ड जीतने वाला मेजबान कजाकिस्तान कुल 70 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने कुल 37 मेडल जीते, जिसमें 15 गोल्ड थे। यह देश तीसरे स्थान पर रहा।

