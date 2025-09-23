फखर जमान को कैच आउट दिए जाने पर पाकिस्तानी कप्तान ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान हार्दिक पांड्या की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हुए। थर्ड अंपायर ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करार दिया, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।

फखर जमान ने साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 2.2 ओवरों में 21 रन जुटा लिए थे। हार्दिक पांड्या ने ओवर की अगली गेंद फेंकी, जिस पर फखर अपने बल्ले का किनारा लगा बैठे। गेंद संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई।

मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा और बार-बार रिप्ले देखने के बाद फखर जमान को आउट करार दिया गया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि कैच लेने से पहले गेंद का जमीन से संपर्क हुआ था, या नहीं।

मैच गंवाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "मुझे फैसले के बारे में नहीं पता। यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है। अंपायर गलतियां कर सकते हैं। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले उछल गई थी। हालांकि, मैं गलत भी हो सकता हूं। मुझे नहीं पता।"

सलमान आगा का मानना है कि अगर फखर जमान पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो टीम 190 के स्कोर तक पहुंच सकती थी।

उन्होंने कहा, "आप कह सकते हैं कि जिस तरह से फखर जमान बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह पूरे पावरप्ले में टिके रहते, तो हम शायद 190 रन बना लेते। लेकिन हां, यह अंपायर का फैसला है और वह गलतियां कर सकते हैं। मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से, गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले उछल गई थी।"

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए।

इसके जवाब में भारत ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए।

--आईएएनएस

आरएसजी