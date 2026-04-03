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Lahore Qalandars Player : फखर जमां पर दो मुकाबलों का बैन बरकरार, तीन सदस्यीय कमेटी ने खारिज की अपील

फखर जमां की बॉल टैम्परिंग अपील खारिज, दो मैचों का प्रतिबंध जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 03, 2026, 04:18 AM
पीएसएल 2026: फखर जमां पर दो मुकाबलों का बैन बरकरार, तीन सदस्यीय कमेटी ने खारिज की अपील

मुंबई: पाकिस्तान सुपर लीग में फखर जमां पर लगा दो मुकाबलों का बैन जारी रहेगा। तीन सदस्यों वाली अपील कमेटी ने लाहौर कलंदर्स के ओपनर फखर जमां की बॉल टैम्परिंग के लिए दो मुकाबलों के बैन के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, कमेटी ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण सजा को बरकरार रखा गया है।

'टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट' ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि पिछले हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मैच के दौरान फखर जमां द्वारा गेंद की स्थिति बदलने के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद थे।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "फखर जमां ने मैच रेफरी के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उन्हें रविवार, 29 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स मैच के दौरान खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए लागू आचार संहिता के अनुच्छेद 2.14 का उल्लंघन करने के लिए दो पीएसएल मुकाबलों के लिए निलंबित कर दिया गया था।"

रिपोर्ट में रिलीज के हवाले से कहा गया, "इस अपील पर गुरुवार को पीएसएल तकनीकी कमेटी ने सुनवाई की, जिसमें प्रोफेसर जावेद मलिक, डॉ. मुमरेज नक्शबंद और श्री सैयद अली नकी शामिल थे। नए सिरे से जांच करने के बाद सभी सबूतों की समीक्षा करने और संबंधित व्यक्तियों के बयान सुनने के बाद कमेटी ने अपील को खारिज कर दिया और मैच रेफरी रोशन महानामा द्वारा लगाए गए दो मुकाबलों के बैन को बरकरार रखा गया है।"अनुच्छेद 2.14 पीएसएल खेलने की शर्तों के नियम 41.3 का उल्लंघन करते हुए गेंद की स्थिति बदलने से संबंधित है।

फैसले में कहा गया, "पहली बार लेवल 3 का अपराध करने पर कम से कम एक मैच का बैन और ज्यादा से ज्यादा दो मुकाबलों का बैन लगाया जाता है।" आचार संहिता के अनुसार, पीएसएल तकनीकी कमेटी द्वारा लिया गया कोई भी फैसला इस मामले का पूर्ण, अंतिम और निर्णायक निपटारा माना जाएगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

यह घटना मुकाबले के अंत में हुई थी, जब मैदानी अंपायरों ने लाहौर कलंदर्स पर जुर्माना लगाते हुए विपक्षी टीम को पांच रन दे दिए थे। इसके बाद कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर से पहले गेंद को बदल दिया गया। फखर जमां पर यह आरोप मैदानी अंपायरों शाहिद सैकत और फैसल खान आफरीदी ने टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद के साथ मिलकर लगाया था। फखर ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और आचार संहिता के तहत मिली अनुमति के अनुसार, एक औपचारिक अनुशासनात्मक सुनवाई के दौरान आरोपों को चुनौती देने का फैसला किया।

मैच रेफरी रोशन महानामा ने सुनवाई की अध्यक्षता की थी। उन्होंने सबूतों की समीक्षा की और अंतिम फैसला लेने से पहले फखर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इस सुनवाई में लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, टीम डायरेक्टर समीन राणा और टीम मैनेजर फारूक अनवर भी मौजूद थे। लाहौर कलंदर्स अपने अगले मुकाबले में 3 अप्रैल को गद्दाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तांस से भिड़ेगी। इसके बाद गुरुवार (9 अप्रैल) को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में उनका मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।

--आईएएनएस

 

 

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