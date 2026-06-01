फाइनल में गरजा कोहली का बल्ला, आईपीएल इतिहास में लगाया अपना सबसे तेज अर्धशतक

अहमदाबाद, 31 मई (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस (जीटी) के विरुद्ध रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 42 गेंदों में 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाबाद 75 रन बनाए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस पारी के दौरान विराट कोहली ने महज 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो आईपीएल इतिहास में उनका सबसे तेज 'पचासा' भी है।

इससे पहले कोहली ने साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के विरुद्ध 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। कोहली इतनी ही गेंदों पर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध भी साल 2018 में ही अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कोहली ने साल 2025 में 27 गेंदों में यह कारनामा किया था।

इसी के साथ कोहली आईपीएल फाइनल में गेंदों के आधार पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। कोहली के अलावा, रोहित शर्मा और क्रिस गेल भी इतनी ही गेंदों में आईपीएल फाइनल के दौरान अर्धशतक लगा चुके हैं। इस लिस्ट में सुरेश रैना, डेविड वॉर्नर और वेंकटेश अय्यर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं, जिन्होंने 24-24 गेंदों में ऐसा किया है।

आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से मात देने के साथ आरसीबी ने लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। इससे पहले, आरसीबी ने साल 2025 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी।

फाइनल में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 37 गेंदों में 5 चौकों के साथ 50 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि निशांत संधू ने 20 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, जोस बटलर ने 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से रासिख सलाम डार ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में आरसीबी ने 18 ओवरों में खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टीम के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों में 32 रन जोड़े। टिम डेविड ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

--आईएएनएस

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