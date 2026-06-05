फीफा वर्ल्ड कप वार्म-अप: 1-1 से ड्रॉ रहा इराक और स्पेन का मुकाबला, कोटे डी आइवर ने फ्रांस को हराया

मैड्रिड, 5 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मुकाबलों में कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले। स्पेन को जहां इराक ने 1-1 से ड्रॉ पर रोका, तो स्वीडन और ग्रीस का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। वहीं, कोटे डी आइवर ने फ्रांस को 2-1 से मात दी।

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ला कोरुना में खेले गए मैच में इराक ने मजबूत डिफेंस दिखाते हुए स्पेन को काफी हद तक परेशान किया। स्पेन की टीम ने इस मुकाबले में कई बदलाव किए थे और कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने बार्सिलोना के मिडफील्डर मार्क बर्नाल और रियल सोसिएदाद के डिफेंडर जॉन मार्टिन को शुरुआती इलेवन में शामिल किया।

स्पेन की टीम में कई मुख्य खिलाड़ी अनुपस्थित थे, जिनमें निको विलियम्स, लामिन यामाल और विक्टर मुनोज शामिल थे। इसके अलावा पेड्री, मिकेल ओयारजाबल और मार्क कुकुरेला जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया था। मैच की शुरुआत में स्पेन ने बेहतर खेल दिखाया और 16वें मिनट में फेरान टोरेस ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। उन्होंने बॉर्जा इग्लेसियस के पास को भुनाते हुए बाएं पैर से सटीक शॉट लगाया। इस समय स्पेन गेंद पर नियंत्रण बनाए हुए था और लगातार आक्रमण कर रहा था।

हालांकि 27वें मिनट में इराक ने जवाब दिया। मर्चास डोस्की ने एक शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर गोल किया और स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद इराक ने मजबूत रक्षात्मक रणनीति अपनाई और स्पेन के हमलों को सफलतापूर्वक रोके रखा। दूसरे हाफ में स्पेन ने कई बदलाव किए और नए खिलाड़ियों को आजमाया, लेकिन टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिल सकी। गेंद पर लगभग 72 प्रतिशत नियंत्रण रखने के बावजूद स्पेन इराक के डिफेंस को भेदने में नाकाम रहा और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ।

वहीं, स्टॉकहोम में स्वीडन और ग्रीस के बीच खेला गया दूसरे वार्म-अप मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। दोनों ही टीमों की तरफ से इस मुकाबले में आक्रामक खेल देखने को मिला। ग्रीस की ओर से कोस्टास सिमि कास ने मैच के 10वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद स्वीडन की ओर से आर्सेनल के स्ट्राइकर विक्टर ग्योकेरेस ने डिफ्लेक्टेड फ्री-किक पर गोल कर टीम को बराबरी दिलाई।

स्वीडन के लिए गुस्ताफ निल्सन ने मैच के 69वें मिनट में दूसरा गोल किया। मैच के अंतिम मिनटों में स्वीडन जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन इंजरी टाइम में जॉर्जोस मासौरास ने गोल कर ग्रीस को बराबरी दिला दी और मैच 2-2 पर समाप्त हुआ। इस बीच, फ्रांस और कोटे डी आइवर के बीच खेले गए एक अन्य मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां कोटे डी आइवर ने फ्रांस को 2-1 से हरा दिया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस